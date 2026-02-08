Người Nhật đi bỏ phiếu giữa tuyết rơi kỷ lục

Cử tri Nhật đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử có thể định đoạt số phận chính trị của Thủ tướng Takaichi, khi nhiều vùng trên đất nước ghi nhận tuyết rơi kỷ lục.

Người dân Nhật Bản hôm nay tham gia tổng tuyển cử để xác định 465 ghế nghị sĩ hạ viện. Cuộc bầu cử được coi là phép thử lớn với đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi, để xác định đảng này có giành được đa số tại hạ viện để thành lập chính phủ hay không.

Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, liên minh của Thủ tướng Takaichi có thể giành chiến thắng vang dội với hơn 300 ghế hạ viện, bước tiến lớn so với 233 ghế họ đang nắm giữ.

Nếu liên minh giữa LDP của bà Takaichi và đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) giành được 310 ghế, họ sẽ có thể lật đổ sự kiểm soát của phe đối lập tại thượng viện.

Tuyết dày bao phủ quanh một điểm bỏ phiếu ở Koto, Tokyo, ngày 8/2. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, tình hình thời tiết khắc nghiệt, với một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục, có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ đi bầu cử. Nhiều cử tri sẽ gặp nhiều khó khăn đê di chuyển tới điểm bỏ phiếu trong hôm nay. Ở các vùng phía bắc và phía đông Nhật Bản được dự báo lượng tuyết rơi lên tới 70 cm.

Tại Nagaoka thuộc tỉnh Niigata, nơi tuyết chất đống cao hơn một mét dọc những con đường từ hôm 7/2, các nhà vận động tranh cử đã kêu gọi người dân bỏ phiếu sớm để tránh những cơn bão tuyết sắp xảy ra.

Bà Takaichi, 64 tuổi, trở thành Thủ tướng hồi tháng 10/2025 sau khi được chọn làm lãnh đạo LDP. Với phong cách thẳng thắn, lối làm việc chăm chỉ, bà đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cử tri, nhất là người trẻ. Bà đã cam kết sẽ tạm hoãn thuế bán hàng 8% đối với thực phẩm trong hai năm để giúp các hộ gia đình đối phó với giá cả leo thang, một phần do đồng yên mất giá.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Yahoo News)