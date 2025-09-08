Người Nhật bất bình vì cựu thị trưởng bị tố quấy rối tình dục vẫn trúng cử

Dư luận Nhật Bản bất bình khi cựu thị trưởng Hideo Kojima vẫn được bầu vào hội đồng thị trấn sau khi dính 99 cáo buộc quấy rối tình dục.

Cựu thị trưởng Hideo Kojima, 75 tuổi, ngày 8/9 được xác nhận trúng cử ủy viên hội đồng thị trấn Ginan, tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản. Trang web của thị trấn Ginan cho thấy ông Kojima xếp vị trí thứ hai trong số 10 ứng viên trúng cử.

"Điều đó chứng tỏ người dân tin tưởng tôi. Đừng bao giờ nhắc lại những cáo buộc quấy rối tình dục nữa", ông Kojima nói với truyền hình địa phương.

Cựu thị trưởng Hideo Kojima (phải) nộp đơn từ chức hồi tháng 2 năm ngoái. Ảnh: AFP

Người dùng mạng xã hội Nhật Bản bày tỏ ngỡ ngàng về kết quả bầu cử, vì ông Kojima đã phải từ chức thị trưởng Ginan hồi tháng 3/2024 sau cuộc điều tra về 99 cáo buộc quấy tình dục, trong đó có hành vi chạm vào ngực và mông một nữ đồng nghiệp.

Trong cuộc họp báo hồi năm ngoái, ông Kojima phủ nhận một số cáo buộc quấy rối và còn bật khóc khi kể lại việc bị người nhà trách mắng. Ông Kojima khi đó giải thích rằng một số cử chỉ của ông với các nữ đồng nghiệp giống như ôm, nhưng không phải như vậy. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng khẳng định với ủy ban điều tra độc lập rằng ông Kojima đã tìm cách ôm các nữ nhân viên cấp dưới.

Trong quá trình điều tra cáo buộc về ông Kojima, ủy ban điều tra đã tiến hành khảo sát 193 nhân viên. Trong số 161 người phản hồi, có khoảng 53% nhân viên nam và 58% nhân viên nữ nói cựu thị trưởng từng cư xử khiến họ cảm thấy "không thoải mái".

Theo báo cáo điều tra, ông Kojima từng nói với các cấp dưới rằng tay của ông rất trắng và mịn, để buộc các nữ nhân viên chạm vào. Ông cũng bị cáo buộc xắn ống quần khoe chân và đề nghị các nữ nhân viên chạm vào. Cựu thị trưởng cũng bị cáo buộc thường xoa đầu các nữ nhân viên, dù ông giải thích đây là hành động bày tỏ cảm ơn.

"Vậy là cử tri trong thị trấn không quan tâm đến những nhân viên bị quấy rối tình dục sao? Thật đáng xấu hổ", một người dùng mạng xã hội X bình luận.

"Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Tôi rất lấy làm tiếc cho các nhân viên nữ", một người khác bình luận trên nền tảng Yahoo Nhật Bản.

Ngọc Ánh (Theo AFP)