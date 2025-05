Người nhập cư trái phép tự nguyện rời Mỹ sẽ được nhận 1.000 USD

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố sẽ chi 1.000 USD cho mỗi người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện quay về đất nước của mình.

"Nếu bạn đang ở đây bất hợp pháp, tự trục xuất là cách tốt nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất để rời khỏi Mỹ, cũng để tránh bị bắt. Bộ An ninh Nội địa đang hỗ trợ phí đi lại và trợ cấp cho những người nước ngoài ở đây bất hợp pháp thông qua ứng dụng CBP Home", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết ngày 5/5.

Người nhập cư bất hợp pháp lên chuyến bay trục xuất ở Fort Bliss, Texas, ngày 23/1. Ảnh: Reuters

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay mỗi người nhập cư bất hợp pháp khi sử dụng ứng dụng CBP Home để thông báo với chính quyền về kế hoạch hồi hương sẽ được hỗ trợ 1.000 USD.

Tổng thống Donald Trump tháng trước tuyên bố Mỹ sẵn sàng tặng tiền và vé máy bay cho những người nhập cư chấp nhận rời khỏi nước này theo diện "tự trục xuất".

Trung tâm Nghiên cứu Di cư hồi tháng 1 ước tính khoảng 15,4 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang ở Mỹ. Ông Trump coi việc thực thi chặt luật nhập cư và trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp là trọng tâm ngay từ chiến dịch tranh cử, dù đây là nỗ lực tốn kém, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Chính quyền ông Trump đang thúc đẩy quốc hội tăng mạnh nguồn lực cho Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời thúc đẩy nhóm người này tự trục xuất.

Ngọc Ánh (Theo AP)