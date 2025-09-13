Người nhập cư trái phép bị bắn chết sau khi tông xe vào đặc vụ Mỹ

Người nhập cư Silverio Villegas-Gonzalez không tuân theo lệnh dừng xe của lực lượng ICE, tông vào đội hình thực thi khiến đặc vụ phải nổ súng trấn áp.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) ngày 12/9 cho biết các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tổ chức bắt Silverio Villegas-Gonzalez, người nhập cư trái phép ở ngoại ô thành phố Chicago thuộc bang Illinois có tiền sự lái xe liều lĩnh. Khi lực lượng yêu cầu nghi phạm dừng xe để bắt giữ, Villegas-Gonzalez tăng tốc lao thẳng vào đội hình, khiến một sĩ quan bị hất ngã và kéo lê một đoạn dài.

"Lo sợ tính mạng bị đe dọa, sĩ quan này nổ súng trúng nghi phạm", DHS cho biết.

Cả đặc vụ ICE và Villegas-Gonzalez được đưa tới bệnh viện địa phương ngay sau đó. Nghi phạm tử vong, còn sĩ quan bị thương nhưng trong tình trạng ổn định. Một số hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe của Villegas-Gonzalez bị vây bởi nhiều xe cảnh sát và nhân viên liên bang sau khi đâm vào một xe tải chở thực phẩm.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tông xe vào đặc vụ ICE ở Chicago ngày 12/9. Ảnh: Reuters

Vụ chạm trán chết người diễn ra ở khu vực Franklin Park có đông dân gốc Mỹ Latin, cách trung tâm Chicago khoảng 30 km. "Chúng tôi cầu nguyện cho sĩ quan sớm bình phục. Anh ấy làm đúng quy trình, sử dụng vũ lực hợp lý để bảo vệ cộng đồng và đồng đội", Tricia McLaughlin, Trợ lý Bộ trưởng DHS, nói.

Bà chỉ trích các video lan truyền trên mạng xã hội và những lời kêu gọi chống đối lực lượng chấp pháp đang gây nguy hiểm cho cả sĩ quan lẫn người bị bắt giữ.

Đây là một phần trong chiến dịch "Midway Blitz" mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm siết chặt thực thi luật di trú ở Chicago và bang Illinois, vốn nổi tiếng với chính sách "thành phố trú ẩn" dành cho người nhập cư thiếu giấy tờ. Khoảng 300 nhân viên ICE đã được điều động đến khu vực này trong vài tuần gần đây.

Thống đốc Illinois JB Pritzker yêu cầu báo cáo đầy đủ, minh bạch về vụ nổ súng, trong khi nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và chính trị gia địa phương lên tiếng phản đối chiến dịch trục xuất đang làm gia tăng nguy hiểm.

"Cỗ máy trục xuất của ông Trump đang mất kiểm soát, không minh bạch, không chịu trách nhiệm và gây tổn hại vô nghĩa cho cộng đồng chúng ta", Laurence Benito, Giám đốc Liên minh Nhập cư và Tị nạn Illinois, nói tại cuộc họp báo.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm lễ kỷ niệm Quốc khánh Mexico cuối tuần này ở Chicago, làm gia tăng lo ngại về các cuộc bố ráp. Nhiều nhà hoạt động và giáo viên địa phương những ngày qua cũng phát tờ rơi, tổ chức lớp hướng dẫn về các biện pháp tự bảo vệ quyền lợi của người nhập cư nếu phải đối mặt với lực lượng ICE.

"Chúng tôi không khuyến khích ai chống đối, nhưng người dân có quyền biết cách bảo vệ bản thân", Jessica Vasquez, quan chức hạt Cook thuộc bang Illinois, nói cộng đồng chỉ cung cấp thông tin pháp lý và hỗ trợ lẫn nhau.

