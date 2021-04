Người nhà bệnh nhân đông máu ủng hộ vaccine AstraZeneca

AnhÔng Neil Astles, 59 tuổi, qua đời do bệnh đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Dù đau lòng, thân nhân ông vẫn tin tưởng vaccine.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 7/4, bà Alison Astles, chị gái ông Astles, khuyến khích công chúng tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca vì lợi ích lớn hơn rủi ro.

Theo bà, ông Astles là một luật sư khỏe mạnh. Ông được tiêm liều vaccine đầu tiên vào ngày 17/3, bị đau đầu và mất thị lực mắt phải một tuần sau đó. Những triệu chứng ngày một tệ hơn khiến ông phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool. Sau 10 ngày điều trị, ông qua đời do huyết khối xoang tĩnh mạch não, xuất huyết dưới nhện và hạ tiểu cầu.

"Ngay từ đầu, vaccine đã bị nghi ngờ là nguyên nhân gây bệnh do lượng tiểu cầu của ông ấy ở mức thấp", bà Astles kể lại. Là trưởng khoa dược tại Đại học Huddersfield, bà cho rằng ông Astles là trường hợp không may mắn vì bà hiểu nguy cơ tử vong do vaccine rất nhỏ.

"Chúng tôi tin tưởng quá trình tiêm chủng và các nhà chức trách. Tôi hy vọng điều xảy ra với gia đình tôi không làm mọi người sợ vaccine. Khi tất cả chúng ta được tiêm phòng, một số ít sẽ bị đông máu, nhưng rất nhiều người khác sẽ không phải chết", bà chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Astles khuyến cáo những ai bị đau đầu sau khi tiêm vaccine nên đi kiểm tra và các nhà thuốc cần đề cao cảnh giác. "Em tôi đã đến hiệu thuốc nhưng nhân viên ở đó chỉ đưa thuốc chống đau đầu. Tôi thành thực khuyên các dược sĩ nên xác nhận xem người bị đau có tiêm vaccine Covid-19 gần thời điểm đó hay không", bà Astles cho hay.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) hôm 7/4 xác định tình trạng đông máu và hạ tiểu cầu là tác dụng phụ rất hiếm gặp của vaccine AstraZeneca. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc chống đông máu. Các triệu chứng của bệnh bao gồm khó thở, đau đầu dữ dội và liên miên, đau dai dẳng ở bụng và suy giảm thị lực.

Bà Alison Astles trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Sky News.



Mai Dung (Theo Telegraph, Insider)