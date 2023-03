Người ngồi sau trên xe SUV kém an toàn hơn phía trước

Các thử nghiệm mới nhất từ IIHS cho thấy, đa số các mẫu SUV tầm trung có độ bảo vệ người ngồi phía sau kém hơn người ngồi trước.

Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) nói rằng hầu hết các xe SUV hạng trung không cung cấp khả năng bảo vệ một cách tốt nhất cho các hành khách ngồi ở hàng ghế phía sau khi xảy ra và chạm.

Ông David Harkey, chủ tịch IIHS cho biết: "Tất cả các phương tiện được thử nghiệm đều cung cấp khả năng bảo vệ xuất sắc cho người lái, nhưng chỉ một số ít cung cấp khả năng bảo vệ tốt tương tự cho hàng ghế sau".

Thử nghiệm an toàn trên xe SUV. Ảnh: IIHS

Kết luận trên được đưa ra khi IIHS cập nhật các bài thử nghiệm về va chạm góc vừa phía trước của ôtô với vật cản cố định. Viện cũng bổ sung thêm một hình nộm ngồi phía sau người lái.

Trong số 13 chiếc SUV hạng trung được thử nghiệm, chỉ có 4 mẫu xe, bao gồm Ford Explorer, Ford Mustang Mach-E, Subaru Ascent và Tesla Model Y - đạt được xếp hạng tốt trong việc bảo vệ hành khách phía sau. Các mẫu xe khác, bao gồm Chevrolet Traverse, Toyota Highlander và Volkswagen Atlas, xếp hạng trung bình.

Honda Pilot, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler 4 cửa, Mazda CX-9 và Nissan Murano xếp hạng kém. Ở những xe xếp hạng an toàn thấp, hình nộm hành khách ngồi hàng ghế sau cho thấy các chấn thương chủ yếu ở vùng đầu, cổ và ngực.

IIHS cho rằng ở những xe từ đời 2007 trở đi, nguy cơ chấn thương gây tử vong đối với người ngồi ở hàng sau (có thắt dây an toàn) cao hơn 46% so với người ngồi ghế trước. Điều này không phải do hàng ghế sau trở nên kém an toàn hơn, mà vì các công nghệ an toàn hầu như chỉ được "ưu ái" cho người ngồi hàng ghế trước.

Đại diện IIHS nói việc tạo ra một mẫu SUV an toàn cho cả người lái và những hành khách là điều các nhà sản xuất xe nên làm. Vì dòng xe này hướng hầu như hướng đến đối tượng khách hàng đã có gia đình.

Tân Phan