Người nghiện ma túy bôi máu vào cảnh sát giao thông

Hòa BìnhNguyễn Trung Hiếu, 44 tuổi, khi bị đưa về trụ sở vì lái xe máy không đội mũ bảo hiểm đã tự cắn chảy máu tay rồi vẩy vào người cảnh sát giao thông.

Ngày 6/6, Công an huyện Lương Sơn cho biết đang tạm giữ Hiếu để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Trung Hiếu lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ngàygày 5/6, Hiếu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Thanh Cao đã bị tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Lương Sơn dừng xe.

Nhà chức trách cáo buộc Hiếu không chấp hành mà bỏ chạy và liên tục chửi bới, có thái độ chống đối khi bị cảnh sát truy đuổi.

Hiếu sau đó bị tổ công tác phối hợp cùng công an xã Thanh Cao đưa về trụ sở. Tại đây, anh ta tự cắn chảy máu tay, cào vào người bốn cán bộ công an rồi vẩy máu ra xung quanh. Hiếu còn dùng tay đấm hai công an bị thương ở vùng mặt.

Test nhanh, cảnh sát phát hiện Hiếu dương tính với heroin.

Phạm Dự