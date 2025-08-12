Người nghèo ở Mỹ sẽ 'nghèo hơn vì đạo luật to đẹp của ông Trump'

Đạo luật to đẹp của ông Trump sẽ khiến những người Mỹ nghèo nhất giảm thu nhập, trong khi nhóm giàu nhất có nhiều tiền hơn, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 11/8 công bố báo cáo cho thấy nhóm người nghèo nhất, chiếm 10% dân số ở Mỹ, sẽ mất khoảng 1.200 USD mỗi năm do bị hạn chế quyền tiếp cận các chương trình hỗ trợ của chính phủ như Medicaid và trợ cấp thực phẩm theo "đạo luật to đẹp" (OBBBA) được Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Trong khi đó, nhóm giàu nhất chiếm 10% dân số Mỹ sẽ tăng thu nhập thêm trung bình mỗi người 13.600 USD nhờ các chính sách cắt giảm thuế trong đạo luật.

Nhìn chung, các hộ gia đình Mỹ, bao gồm cả các hộ thu nhập trung bình, sẽ được hưởng thêm thu nhập, nhưng lợi ích lớn nhất sẽ thuộc về nhóm giàu nhất, theo CBO.

CBO là cơ quan phi đảng phái thuộc quốc hội Mỹ, được thành lập năm 1974. Cơ quan này không đưa ra khuyến nghị chính sách, mà tập trung đánh giá tác động tài chính của các đạo luật, dự báo ngân sách liên bang, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, nợ công. Các phân tích của CBO thường được nghị sĩ hai đảng dùng làm căn cứ tranh luận và hoạch định chính sách.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington. Ảnh: Quốc hội Mỹ

CBO công bố ước tính mới trong bối cảnh các nghị sĩ rời Washington trong kỳ nghỉ giữa kỳ làm việc của quốc hội.

Hồi tháng 7, phe Cộng hòa đã thúc đẩy quốc hội thông qua OBBBA, đạo luật chi tiêu, giảm thuế được ông Trump đề xuất. Phe Dân chủ kịch liệt phản đối luật này, cảnh báo các chính sách giảm thuế, ưu tiên chi tiêu sẽ gây tổn hại đến các chương trình hỗ trợ thiết yếu của chính phủ và làm tăng nợ công.

Theo CBO, những thay đổi về tiêu chí hưởng trợ cấp thực phẩm của chính phủ theo luật mới sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ.

Khoảng 2,4 triệu người sẽ không còn đủ điều kiện hưởng Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) do luật áp dụng các yêu cầu mới về thời gian làm việc đối với nhiều đối tượng thụ hưởng. Quy định này có thể khiến nhiều người mất khả năng lao động không còn được phát tem phiếu thực phẩm.

CBO còn ước tính hơn 10 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế vào năm 2034 do các thay đổi đối với các chương trình hỗ trợ y tế như Medicaid theo luật mới.

Sau khi CBO công bố ước tính, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện thuộc phe Cộng hòa Jason Smith cho biết ông không đồng tình với phương pháp tính toán của CBO, lặp lại những chỉ trích ông từng nêu trước đây.

"CBO từng đưa ra các ước tính sai lệch, và giống phe Dân chủ, cơ quan này thiên vị việc tăng chi tiêu liên bang, tăng thuế. Đừng tin vào điều này", ông Smith nói. Ông Trump chưa bình luận về ước tính mới của CBO.

Đức Trung (Theo AP, WSJ, Washington Post)