Người New Zealand đổ xô nuôi gà vì giá trứng tăng vọt

Số lượt tìm mua gà trên website Trade Me (New Zealand) tăng gần 200% trong tháng này, khi giá trứng lên gấp rưỡi chỉ trong vài tháng.

Một năm qua, giá trứng trên toàn thế giới tăng cao do dịch cúm gia cầm khiến số gà giảm mạnh và xung đột Nga – Ukraine kéo giá năng lượng, thức ăn chăn nuôi lên cao. Tại Mỹ, giá trứng năm qua tăng gần 60%. Còn ở Nhật Bản, giá bán buôn cũng lập đỉnh mới.

Ở New Zealand – nơi có lượng tiêu thụ trung bình cao hơn hầu hết nước khác, sự thiếu hụt nguồn cung càng trầm trọng do một thay đổi trong quy định chăn nuôi hồi đầu năm. Giá trứng tăng khiến người dân đổ xô mua gà để tự đảm bảo nguồn cung.

Website bán đấu giá phổ biến tại New Zealand - Trade Me cho biết số lượt tìm gà và thiết bị liên quan đã tăng 190% trong tháng này so với tháng trước. "Kể từ đầu tháng 1, chúng tôi đã ghi nhận 65.000 lượt tìm kiếm gà và các dụng cụ liên quan, như thức ăn, chuồng, máng cho ăn", Millie Silvester – người phát ngôn của Trade Me cho biết.

"Mọi người đều đang tìm mua gà về nuôi vì không thể mua trứng", Ron van Til – chủ một hiệu bánh gần thành phố Christchurch cho biết. Năm nay, anh đã phải điều chỉnh công thức làm bánh vì thiếu nguyên liệu. Giá trứng tại đây đã tăng 50% trong 4 tháng qua.

Van Til cho biết chị của anh đã bán được "4 con gà" trên Trade Me, kiếm được gấp đôi bình thường.

Dù vậy, xu hướng này đang khiến nhiều tổ chức quyền lợi vật nuôi lên tiếng phản đối. "Gà sống rất lâu, có thể từ 8-10 năm. Thói quen đẻ trứng cũng còn tùy vào nhiều yếu tố, từ tuổi tác đến khí hậu địa phương", Gabby Clezy – CEO Tổ chức Ngăn chặn Bạo lực với Động vật tại New Zealand cho biết, "Vì thế, việc mua gà chỉ vì nghĩ chúng có thể đẻ trứng mãi mãi là không hợp lý".

Trade Me cũng thúc giục khách hàng nghĩ kỹ trước khi mua. "Bạn nên ý thức rõ về trách nhiệm đi kèm với việc nuôi gà và chăm sóc tốt cho chúng", Silvester cho biết. Các chuyên gia y tế cũng lên tiếng cảnh báo, vì nguy cơ lây nhiễm khuẩn salmonella trong trứng gà.

Foodstuffs – một chuỗi siêu thị tại New Zealand – gần đây đã hạn chế số trứng khách hàng có thể mua. Countdown – một chuỗi bán lẻ lớn khác – thì cho biết họ không hạn chế số trứng bán ra, nhưng khuyến khích khách hàng "chỉ mua đúng nhu cầu" để đảm bảo đủ nguồn cung cho mọi người.

Doanh nghiệp New Zealand thì đang phải tìm cách thích ứng. Van Til đã phải thay trứng trong công thức làm bánh bằng nguyên liệu khác. Anh cũng cho biết nhiều quán café trong khu vực đã sửa thực đơn, ví dụ "thay các món có 5 trứng bằng 2 trứng". "Khách hàng hy vọng sẽ mua được bánh, hoặc phải mua bất kỳ món gì họ được chào mời thôi", anh nói.

Hà Thu (theo CNN)