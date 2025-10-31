Người New York bức xúc vì đường chạy bộ biến thành bãi đỗ xe

MỹLối đi trong Công viên Trung tâm New York vốn dành cho người chạy bộ và cưỡi ngựa nay bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều người dân New York phàn nàn rằng Bridle Path, lối đi dành cho người đi bộ và cưỡi ngựa dài 6,7 km trong Công viên Trung tâm (Central Park), thậm chí cấm cả xe đạp, nay chật kín xe đỗ. Nhiều chiếc xe đỗ ở đây là của nhân viên làm việc cho chính quyền thành phố, thậm chí có cả xe tuần tra cảnh sát, xe cá nhân của công chức.

"Ban đầu chỉ có vài chiếc, nhưng mỗi năm lại càng nhiều, giờ thì đoạn đường chẳng khác gì một bãi đỗ xe, không còn cảm giác đây là lối đi bộ nữa. Điều này phá hỏng cả không khí nơi này", Tamara, cư dân 60 tuổi ở Manhattan, bày tỏ.

Người dân chạy bộ bên hàng xe đỗ trong lối đi bộ ở Central Park, New York. Ảnh: NYP

Gale Brewer, ủy viên Hội đồng Thành phố, cho biết vấn đề này cho thấy "hành vi sai phạm không bị xử lý". "Đối với tôi, điều này phản ánh thành phố buông lỏng thực thi pháp luật. Họ phải đỗ xe ngoài đường hoặc trong garage, không nên đậu ở công viên", bà Brewer nói.

Đường Bridle Path nằm cách khu vực thu phí đỗ xe thường xuyên quá tải ở phố 60 chưa đến 20 dãy nhà, nơi ôtô phải trả 9 USD để đậu vào giờ cao điểm.

Xe cảnh sát đỗ tại đường đi trong Central Park, New York. Ảnh: NYP

Theo khảo sát hồi tháng 9 của bà Brewer, con đường này có tới 88 xe đỗ dọc lối đi trong suốt một tuần, gồm 24 xe tuần tra của Sở Cảnh sát New York (NYPD), 5 xe của Sở Công viên New York, cùng 59 xe cá nhân.

Những người đi bộ lo ngại việc những chiếc xe này đậu trên đường có thể tạo điều kiện cho tội phạm ẩn nấp. Một số chỉ trích hành vi đỗ xe như vậy làm hư hại bề mặt đất và sỏi mềm của con đường.

Số khác bức xúc với những chiếc xe chạy nhanh trên con đường vốn dành cho người đi bộ. "Tôi phải né sang một bên lúc đang đẩy xe nôi khi họ phóng qua. Có lúc tôi đi cùng cả hai đứa con, nên điều này rất phiền", Mary O'Shea, cư dân sống gần đó, nói.

Dù hầu hết tỏ khó chịu với tình trạng xe công đỗ lấn chiếm con đường, một số ít chấp nhận điều này. "Hơi lạ, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là biện pháp tăng cường hiện diện cảnh sát thôi", Adam Siegel, cư dân khu Upper West Side, nói.

Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York, Mỹ. Ảnh: Redditery

Đức Trung (Theo NY Post, AP)