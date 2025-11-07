Người ném bánh mì vào đặc vụ Mỹ được tuyên vô tội

Sean Dunn, người ném bánh mì kẹp vào đặc vụ liên bang khi Tổng thống Trump mở chiến dịch trấn áp tội phạm ở Washington, được bồi thẩm đoàn xác định vô tội.

Sau hai ngày nghe tranh tụng và thảo luận, bồi thẩm đoàn tòa án liên bang Washington ngày 6/11 kết luận Sean Dunn, 37 tuổi, không có tội khi ném bánh mì vào một đặc vụ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tại thủ đô của Mỹ hồi tháng 8.

Các luật sư bào chữa của Dunn reo hò vui mừng. Công tố viên liên bang Jeanine Pirro cho biết họ tôn trọng phán quyết của bồi thẩm đoàn, bởi đó là cách hệ thống pháp lý vận hành.

"Tuy nhiên, không ai được phép tấn công lực lượng thực thi pháp luật, dù chỉ bằng một hành động 'nhẹ'", bà Pirro nói. "Ngay cả trẻ em cũng hiểu rằng khi tức giận, chúng không được phép ném đồ vật vào nhau".

Sean Dunn trước khi ném bánh vào lực lượng hành pháp liên bang ở Washington ngày 10/8. Ảnh: AFP

Dunn bị bắt ngày 10/8, sau khi ném một chiếc bánh mì kẹp của hãng đồ ăn nhanh về phía đặc vụ CBP Greg Lairmore đang đứng gác tại một ngã tư tây bắc Washington. Sự việc trở thành biểu tượng cho nỗ lực phản đối Tổng thống Donald Trump tiếp quản lực lượng hành pháp Washington, triển khai Vệ binh Quốc gia để "thiết lập lại luật pháp, trật tự và an toàn công cộng tại thủ đô".

Bà Pirro ngày 14/8 công bố cáo trạng với Dunn, thuyết phục bồi thẩm đoàn chấp thuận cáo buộc hành hung cấp độ liên bang, nhưng đa số bồi thẩm viên bác bỏ. Các công tố viên sau đó điều chỉnh cáo trạng, truy tố Dunn với các cáo buộc nhẹ hơn là hành hung, chống đối, cản trở, đe dọa đặc vụ liên bang thi hành công vụ.

Trong quá trình xét xử, các bồi thẩm viên đã được xem nhiều video ghi lại cảnh Dunn la hét với các sĩ quan rồi ném bánh. "Tôi chỉ cố đánh lạc hướng họ khỏi chỗ đó. Tôi đã làm được", Dunn nói trong một video được ghi lại từ camera gắn trên người của một cảnh sát.

Sean Dunn ném bánh mì kẹp vào đặc vụ liên bang Sean Dunn ném bánh mì kẹp vào đặc vụ liên bang ở thủ đô Washington ngày 10/8. Video: MSNBC

Các luật sư của Dunn không tranh cãi về các tình tiết của sự việc, mà tập trung vào câu hỏi liệu việc ném chiếc bánh có đủ để cấu thành hành vi hành hung một sĩ quan hay không.

Lairmore nói sau sự việc, các đồng nghiệp đã tặng anh những món quà trêu chọc. Chiếc bánh đã "vỡ tung và để lại mùi hành và mù tạt" trên người anh. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Dunn cung cấp ảnh cho thấy chiếc bánh vẫn còn nguyên trong bọc sau khi bị ném.

"Họ đều nghĩ đó là chuyện buồn cười", Sabrina Shroff, luật sư của Dunn, nói khi kết thúc tranh tụng ngày 5/11. Theo bà Shroff, Dunn đêm đó lo sợ rằng các đặc vụ liên bang sắp đột kích vào một câu lạc bộ đêm của cộng đồng LGBTQ Latin.

Hình ảnh một người biểu tình ném bánh mì kẹp được dán ở một khu phố thủ đô Washington, Mỹ ngày 21/8. Ảnh: AFP

Dunn cho biết ông cảm thấy "nhẹ nhõm và mong muốn được tiếp tục cuộc sống của mình". Dunn đã mất việc ở Bộ Tư pháp Mỹ vì hành động của ông.

"Tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ vì tất cả sự ủng hộ của họ", Dunn chia sẻ bên ngoài tòa án. "Đêm đó, tôi tin mình đang bảo vệ quyền lợi của những người nhập cư. Chúng ta nên nhớ trên quốc huy Mỹ có dòng chữ 'E pluribus unum', nghĩa là 'hợp nhất trong đa dạng'. Bất kể bạn đến từ đâu, bằng cách nào hay là ai, bạn đều có quyền được sống tự do".

Như Tâm (Theo CNN, CBS News)