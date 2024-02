Người Mỹ xếp hàng mua kính Vision Pro giá 3.500 USD

Ngày 2/2 (rạng sáng 3/2 giờ Hà Nội), Tim Cook xuất hiện tại cửa hàng Apple Manhattan ở New York để chào đón những khách hàng đầu tiên đến mua và trải nghiệm kính thực tế ảo Vision Pro.

Vision Pro, mới chỉ được bán tại Mỹ, hoạt động theo chuyển động của mắt, cử chỉ tay để điều hướng, đem đến cho người dùng trải nghiệm sống động. "Nó vận hành theo cách trí óc con người hoạt động. Mọi người chỉ cần đeo kính lên và lập tức biết cách sử dụng", Cook nói với Bloomberg.

Ông nói sự ngạc nhiên và cảm xúc ngỡ ngàng của người dùng là món quà lớn nhất dành cho đội ngũ đã mang đến "công nghệ chưa từng có cho thế giới". Ông đánh giá việc tạo ra Vision Pro là nỗ lực phi thường, giúp tăng cường kết nối, khai phóng tiềm năng và trao quyền cho người dùng.

Khi kích hoạt thiết bị, Vision Pro sẽ yêu cầu đăng nhập Apple ID, thiết lập mật khẩu. Theo The Verge, thiết bị tạo "cảm giác như có phép thuật". Hiện có hơn 600 ứng dụng dành cho kính thực tế ảo Apple, từ video đến âm thanh. OpenAI cũng đã đưa ChatGPT lên kính, giao diện sử dụng tương tự trên iPhone. Người dùng sẽ được nhắc nhở về môi trường xung quanh khi đang giao tiếp với chatbot.

Giao diện ChatGPT trên Apple Vision Pro Giao diện ChatGPT trên Vision Pro. Nguồn: The Verge

Theo các trang công nghệ Mỹ, sự kiện mở bán Vision Pro diễn ra khiêm tốn so với lần đầu iPhone xuất hiện. Khi Apple bán điện thoại vào năm 2007, người dùng đã đổ xô đến các cửa hàng từ New York tới San Francisco với mong muốn sớm sở hữu một chiếc. Cũng có những hàng dài chờ đợi, nhưng ngày bán Vision Pro thu hút số lượng người ít hơn. Tuy nhiên, Tim Cook vẫn nhấn mạnh sự ra đời của kính sẽ định hình lại Apple và định nghĩa lại công nghệ. Ông so sánh việc xuất hiện của kính tương tự sự ra đời của máy Mac cách đây 40 năm, tiếp đến là iPod rồi iPhone và iPad.