Người Mỹ vẫn mạnh dạn chi tiêu bất chấp lạm phát

Lạm phát cao nhất trong gần 4 thập kỷ cùng những khó khăn trong chuỗi cung ứng và lo ngại liên quan đến biến thể Omicron không ngăn được người tiêu dùng Mỹ chi tiền cho những người thân yêu của họ trong mùa lễ cuối năm.

"Mọi người đã bước vào kỳ nghỉ lễ với ý muốn bù đắp cho năm ngoái", Katherine Cullen, Giám đốc cấp cao về lĩnh vực tiêu dùng tại Liên đoàn bán lẻ quốc gia (NRF) đánh giá.

Dữ liệu của NRF vào tháng 10 cho thấy, những người trên 65 tuổi có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho quà tặng trong năm nay so với năm 2020. Cullen cho biết, điều này có thể là do họ mong đợi được đón những ngày lễ với con cháu họ hàng.

"Tôi nghĩ mọi người đang muốn chi tiêu nhiều hơn trong năm nay vì họ muốn ăn mừng với gia đình và bạn bè. Họ vung tiền vào quà tặng; chi tiêu cho việc đi du lịch", bà nói thêm. Theo chuyên gia này, tư duy cảm xúc đó thực sự quan trọng khi xem xét sức chi tiêu, bởi điều đó đang thúc đẩy nhu cầu mua sắm.

Một quầy kinh doanh quần áo ở Mỹ. Ảnh: NYT

Trong 11 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của Mỹ đã tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020, theo NRF. Doanh số bán lẻ này không bao gồm doanh số bán ôtô, xăng dầu và nhà hàng. Do đó, NRF dự đoán rằng, năm 2021 sẽ có một "kỳ nghỉ lễ mạnh mẽ", vì các nhà bán lẻ và người tiêu dùng đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại các thách thức kinh tế từ sớm.

Các nhà bán lẻ Mỹ bắt đầu giảm giá sâu vào đầu tháng 10 và nhắc người tiêu dùng nên bắt đầu mua sắm sớm để có thời gian tìm kiếm những mặt hàng mình cần. Theo khảo sát của NRF, khoảng 30% người mua sắm trong kỳ nghỉ nói rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các mặt hàng, nhưng họ không nhất thiết phải bỏ cuộc. "Thay vào đó, họ tìm kiếm những nơi khác. Họ đang mua một thứ thay thế", bà Cullen nói.

Còn theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11. Tuy nhiên, mức tăng 0,3% trong doanh số bán hàng tháng trước đã chậm lại so với tháng 10. Dù vậy, các nhà kinh tế kỳ vọng rằng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trong tháng 12.

Chỉ số về tâm lý người tiêu dùng được đo lường bởi cuộc khảo sát của Đại học Michigan về cách người Mỹ nhìn nhận tình trạng chung của nền kinh tế, đã tăng vào tháng 12 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ vào đầu tháng 11. Những người được khảo sát chỉ ra lạm phát là vấn đề nghiêm trọng nhất mà đất nước phải đối mặt.

Trên hết, người tiêu dùng Mỹ cảm thấy các danh mục bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lạm phát là thực phẩm và nhiên liệu. Những điều này không nhất thiết ngăn cản họ mua quà tặng nhau. Cùng với đó, những lo ngại ngày càng tăng về biến thể Omicron cũng khó có thể làm giảm sức mua cuối năm.

Theo dữ liệu của NRF, 61% người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm trong kỳ nghỉ cuối năm vào đầu tháng 11, đây là một tỷ lệ cao kỷ lục. Chỉ riêng trong tháng 11, doanh số bán hàng đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, Giám đốc điều hành của NRF, Matthew Shay dự đoán doanh số bán hàng vào dịp lễ, tức trong suốt tháng 11 và tháng 12 có thể tăng tới 11,5% so với năm 2020.

"Vẫn có sự không chắc chắn với Covid, lo ngại về lạm phát, biến thể mới. Nhưng nhìn chung, chúng ta đang ở một tình trạng khác so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái", bà Cullen bình luận.

Phiên An (theo Fox, NYT)