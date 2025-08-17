Người Mỹ uống bia rượu ít nhất lịch sử

Khảo sát của Gallup cho thấy 54% người Mỹ trưởng thành uống bia rượu, mức thấp nhất kể từ năm 1939, khi ngày càng nhiều người cho rằng đồ uống có cồn không tốt cho sức khỏe.

Gallup, một trong những hệ thống khảo sát nổi tiếng và lâu đời nhất Mỹ, ngày 13/8 công bố khảo sát mới, cho thấy 54% người Mỹ trưởng thành cho biết họ thường uống bia rượu. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu khảo sát mức độ tiêu thụ bia rượu của người Mỹ từ năm 1939, và thấp hơn 13 điểm phần trăm so với ba năm trước.

Khảo sát được tiến hành ngày 7-21/7 cũng chỉ ra 53% người Mỹ cho rằng việc uống 1-2 ly đồ uống có cồn mỗi ngày là có hại cho sức khỏe. Đây là lần đầu tiên đa số người Mỹ có quan điểm như vậy.

Người Mỹ tại một quán bar ngoài trời ở New York. Ảnh: BK Backyard

Năm 2018, chỉ 28% người được hỏi cho biết mức này có hại cho sức khỏe. Năm 2005, đa số người Mỹ cho rằng tiêu thụ rượu bia ở mức này có lợi cho sức khỏe nhiều hơn là có hại.

Giới chuyên gia và các quan chức y tế Mỹ những năm gần đây phát động chiến dịch tuyên truyền rằng không có mức uống bia rượu nào là an toàn.

Lượng tiêu thụ bia rượu của người Mỹ tăng vọt trong thời đại dịch Covid-19. Năm 2022, Gallup ghi nhận 67% người Mỹ uống bia rượu, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo khảo sát mới, người Mỹ trưởng thành uống bia rượu cũng đã giảm liều lượng. Trung bình họ uống 2,8 ly trong vòng 7 ngày, mức thấp nhất Gallup từng ghi nhận năm 1996. Mức cao nhất từng được khảo sát là 5,1 ly năm 2003.

24% cho biết đã uống bia rượu trong vòng 24 tiếng trước khi được khảo sát, thấp nhất từ năm 1984. Khoảng 40% không uống rượu bia hơn một tuần, cao nhất từ năm 2000.

Trong những năm qua, các nhà khảo sát còn phát hiện tỷ lệ uống bia rượu ở người trẻ Mỹ sụt giảm mạnh mẽ. Khảo sát mới của Gallup cho thấy tỷ lệ người 18-34 tuổi uống bia rượu giảm còn 50%, so với 59% hồi năm 2023.

"Tôi tin sự thay đổi trong quan điểm của người dân phản ánh đúng sự thay đổi trong khoa học, rằng rủi ro từ bia rượu, ở mức trước đây có thể coi là thấp, thực tế cao hơn nhiều so với những gì từng được nhìn nhận", Tim Naimi, chuyên gia cấp cao về chất gây nghiện tại Đại học Victoria, nói.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP)