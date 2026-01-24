Người Mỹ tuần hành giữa giá rét -29 độ C để phản đối ICE

Hàng nghìn người tuần hành trên đường phố Minneapolis bất chấp cái lạnh, nhằm kêu gọi chấm dứt chiến dịch trấn áp nhập cư của ICE.

Ban tổ chức "ICE Out!" (ICE hãy rời đi), phong trào phản đối chiến dịch truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại bang Minnesota, cho biết khoảng 50.000 người đã tham gia cuộc tuần hành ở thủ phủ Minneapolis ngày 23/1, trong khi hàng loạt doanh nghiệp trên khắp bang Minnesota cũng đồng loạt đóng cửa.

Cảnh sát Minneapolis không bình luận về con số này, cũng chưa có tổ chức độc lập nào đưa ra thống kê số lượng người tham gia tuần hành. Sự kiện diễn ra khi nhiệt độ ngoài trời ở Minneapolis vào buổi sáng xuống thấp tới -29 độ C.

Một người tham gia tuần hành ở Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ngày 23/1. Ảnh: Reuters

Những người tuần hành yêu cầu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với đặc vụ ICE bắn chết Renee Good, công dân Mỹ 37 tuổi, trong vụ chạm trán hồi đầu tháng.

Nhiều giáo sĩ đã quỳ, hát thánh ca và cầu nguyện trên một tuyến đường gần sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul. Cảnh sát địa phương yêu cầu đoàn tuần hành không cản trở đường phố, nhưng mệnh lệnh bị phớt lờ. Phóng viên Reuters chứng kiến hàng chục người bị bắt và đưa lên xe buýt sau đó.

Faith in Minnesota, nhóm vận động phi lợi nhuận hỗ trợ tổ chức biểu tình, cho biết các giáo sĩ kêu gọi chú ý đến những nhân viên sân bay và hãng hàng không "đã bị ICE bắt khi đang làm việc". Nhóm này yêu cầu các công ty hàng không "đứng về phía người dân Minnesota, kêu gọi ICE chấm dứt ngay lập tức đợt tăng cường lực lượng tại bang".

"Nếu là lúc khác, sẽ không ai ra ngoài đường vào thời tiết như thế này. Đối với chúng tôi, đây là thông điệp thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng, rằng chúng tôi thấu hiểu nỗi đau và sự khổ sở đang diễn ra trên đường phố. Đây cũng là thông điệp gửi đến các chính trị gia, rằng họ cần làm thay vì chỉ biết nói trên truyền thông", Miguel Hernandez, một nhà tổ chức cộng đồng, cho hay.

Người biểu tình cầm biểu ngữ yêu cầu ICE rút khỏi bang Minnesota trên đường phố Minneapolis ngày 23/1. Ảnh: Reuters

Bang Minnesota trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Trump kể từ tháng 12/2025, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn mang tên Metro Surge. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.

Đặc vụ ICE đã bắn hai người ở Minnesota, khiến công dân Mỹ Renee Good thiệt mạng và làm bị thương người nhập cư Venezuela Julio Cesar Sosa-Celis. Giới chức Minnesota đã kiện chính quyền Trump về chiến dịch trên, cho rằng tăng cường lực lượng hành pháp ở bang là động thái vi phạm hiến pháp và mang mục đích chính trị.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 22/1 tới Minneapolis để thể hiện ủng hộ ICE, yêu cầu giới lãnh đạo và nhà hoạt động địa phương giảm căng thẳng. Ông cũng khẳng định ICE đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng là "bắt giữ những người vi phạm luật nhập cư".

Hồng Hạnh (Theo Reuters)