Người Mỹ tìm lại 'khẩu vị' cũ, dòng minivan ăn khách trở lại

Dòng minivan từng bị lạnh nhạt nhiều năm nhưng giờ đây doanh số đang tăng trở lại.

Xe minivan từng thống trị vùng ngoại ô vào những năm 1980, cứu Chrysler khỏi phá sản và biến mọi làn đường đón học sinh thành hội nghị cửa trượt. Cho đến khi gần như mọi người Mỹ chuyển sang SUV và bán tải, vốn hầu như kém thực dụng hơn nhưng lại trông ngầu hơn nhiều. Tuy nhiên, giờ đây, xe minivan đang phản công.

Doanh số xe minivan tại Canada đã tăng 34% trong năm 2025 lên 42.377 chiếc và doanh số tại Mỹ tăng 20% lên 395.352 chiếc. Con số này khiến đây là năm tốt nhất cho xe minivan tại Canada kể từ năm 2020, và là một trong những sự phục hồi mạnh mẽ nhất mà bất kỳ phân khúc nào đã ghi nhận gần đây.

Chrysler Pacifica - minivan bán chạy hàng đầu tại Mỹ. Ảnh: Chrysler

Giá cả đóng một vai trò rất lớn. Giá của những chiếc SUV ba hàng ghế cỡ lớn đã tăng vọt, theo báo cáo của Auto News, phân khúc này chứng kiến mức tăng giá trung bình lớn nhất tại Canada năm 2025, tăng 8%.

Xe minivan mang lại sự linh hoạt hơn, không gian sử dụng rộng rãi hơn, và vẫn giữ được vị trí lái cao thoải mái. Thêm vào đó, dòng xe này còn có được những tính năng thông minh được thiết kế bởi những người thực sự từng chất xe đẩy em bé, túi đựng đồ chơi khúc côn cầu và đồ nội thất lắp ráp mà không khó chịu.

Ngoài ra, các hãng xe đang thay đổi diện mạo minivan để chúng trông mạnh mẽ và hiện đại hơn. Ví dụ, Kia Carnival được thiết kế giống một chiếc SUV hạng sang, trong khi Toyota Sienna lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Supra.

Chiếc Chrysler Pacifica đã lỗi thời, sắp được nâng cấp, vẫn là một sản phẩm chủ lực, với 110.006 chiếc được bán ra tại Mỹ, và Stellantis bán được 16.688 chiếc tại Canada với các dòng Pacifica và Grand Caravan.

Toyota Sienna dẫn đầu thị trường Canada với 15.218 chiếc được bán ra và tăng 35% tại Mỹ lên 101.486 chiếc.

Nhưng không chỉ có các gia đình quay trở lại sử dụng xe van. Các tài xế làm việc theo hợp đồng ngắn hạn đang chuyển sang dùng xe van để giao hàng, trong khi những người mua lớn tuổi và ông bà lại yêu thích chúng cho những chuyến đi đường dài. Toyota cũng báo cáo rằng ngày càng có nhiều người lựa chọn Sienna cho những chuyến phiêu lưu ngoài trời: gập phẳng các ghế và bạn sẽ có một căn hộ di động tiện lợi.

Khi ngày càng nhiều người mua nhận ra sự tiện dụng tuyệt vời của minivan trong cuộc sống thực, sự hồi sinh âm thầm của phân khúc này dường như không còn là một xu hướng nhất thời mà giống như một sự đánh giá thực tế đã quá muộn.

Mỹ Anh