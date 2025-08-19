Người Mỹ tìm đến hiệu cầm đồ mua hàng giá rẻ

Nỗi lo hàng hóa tăng giá do thuế nhập khẩu khiến các gia đình Mỹ có tài chính hạn hẹp tìm đến hiệu cầm đồ để mua sắm.

Khảo sát gần đây của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ cho thấy so với năm ngoái, các hộ gia đình nước này dự định chi ít hơn 2% cho mùa tựu trường năm nay. Trên CNN, nhiều hiệu cầm đồ thậm chí cho biết họ ghi nhận nhiều khách hàng tìm đến đây hơn để mua đồ thiết yếu cho năm học mới.

"Với tình hình kinh tế hiện tại, mọi người nhận ra họ có thể đến bất kỳ hiệu cầm đồ nào ở Mỹ và tiết kiệm được rất nhiều tiền", Les Gold - chủ hiệu cầm đồ American Jewelry & Loan ở Detroit cho biết.

Ở đây, người dân có thể mua nhiều đồ thiết yếu để đi học, từ giày thể thao, laptop, nhạc cụ đến tủ lạnh mini để trong ký túc xá. Giá của chúng thì chỉ bằng một phần nhỏ các hãng bán lẻ lớn. "Mọi người giờ chật vật hơn trước, nên cần tìm đồ giá hời. Họ không có tiền, nhưng vẫn muốn các con có laptop", Gold nói.

Một hiệu cầm đồ ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Reuters

Thuế nhập khẩu đã làm tăng giá một số đồ dùng thiết yếu để đi học. Mỹ nhập khẩu quần áo, giày dép chủ yếu từ Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia. Thuế nhập khẩu áp với các nước này dao động 19-30%. Trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7, giá giày đã tăng 1,4%, còn quần áo tăng 0,1%.

Tuy nhiên, giá tại các hiệu cầm đồ có thể rẻ hơn tới 50% so với các hãng bán lẻ lớn, theo EZPawn - chuỗi cầm đồ với 500 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Doanh số bán hàng của họ đã tăng 4% quý trước, nổi bật nhất là với các sản phẩm như giày, bốt, đồ điện tử và laptop.

"Ngày càng nhiều khách hàng tìm đến chúng tôi vì giá cả hợp lý. Họ không phải đau đầu về vấn đề tiền nong nữa", Renita Parker - một quản lý khu vực của EZPawn tại Houston cho biết.

Đó là chưa kể đến việc 98% sản phẩm bán tại đây là đồ cũ, chuỗi cầm đồ USA Pawn cho biết. Điều này đồng nghĩa chúng không bị áp thuế nhập khẩu. "Thuế nhập khẩu không phải là vấn đề ở đây, vì khách hàng chính là người cung cấp sản phẩm cho chúng tôi", Parker nói.

Người Mỹ không chỉ mua sắm ở hiệu cầm đồ. Họ còn tới đây để cầm cố vàng. "Xu hướng này tăng vọt trong 3 tuần qua. Có vẻ khách hàng bán vàng và trang sức để mua nhu yếu phẩm tựu trường", Nick Fulton - một quản lý của USA Pawn cho biết. Họ hiện có 6 cửa hàng tại trung tâm Mississippi.

Các gia đình cần tiền mặt mang cả trang sức vàng hỏng hoặc một chiếc khuyên tai vàng đến bán."Chúng từng nằm trong ngăn kéo của họ. Và giờ được mang đến đây, khi giá vàng tăng cao", Fulton cho biết.

Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, giá vàng liên tiếp lập kỷ lục do nhu cầu trú ẩn tăng cao. Từ đầu năm, giá thế giới đã tăng 27%, giao dịch quanh 3.400 USD một ounce. "Khi chúng tôi đưa ra giá mua, họ còn sốc vì không nghĩ vàng giờ có giá cao đến thế", Fulton nói.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh của các hiệu cầm đồ bùng nổ có thể là tín hiệu cảnh báo về kinh tế. Nhóm này càng bận rộn, tình hình của người dân có vẻ càng tệ.

"Tiệm cầm đồ giúp mọi người tồn tại bằng cách cho họ vay tiền khi cầm cố tài sản, hoặc bán cho họ hàng hóa rẻ hơn nơi khác. Vì thế, anh sẽ không hình dung được tình hình kinh tế nếu không sống trong hiệu cầm đồ đâu", Gold nói.

Thông thường, khách hàng đến cầm đồ là những người không tiếp cận được các kênh cho vay truyền thống, thậm chí đang mắc nợ, Hiệp hội Cầm đồ Quốc gia Mỹ cho biết. Nợ thẻ tín dụng của toàn bộ hộ gia đình Mỹ trong quý II là 1.200 tỷ USD, tương tự cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cục Dự trữ liên bang (Fed) chi nhánh New York.

"Các khách hàng của tôi đang chật vật với tình hình kinh tế hiện tại. Chúng tôi không nói về những người nhận lương tuần và vẫn sống được nhé. Rất nhiều người chúng tôi tiếp xúc không có lương tuần và phải sống cầm chừng qua ngày", Gold nói.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)