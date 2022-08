Người Mỹ tăng cà thẻ tín dụng thời lạm phát

Dư nợ thẻ tín dụng của người Mỹ ngày càng chồng chất, hiện đã tăng lên mức cao nhất 20 năm khi họ phải chạy theo phí sinh hoạt leo thang.

Số liệu của Fed New York cho biết nợ hộ gia đình của Mỹ lần đầu tiên vượt ngưỡng 16.000 tỷ USD trong quý II. Ngay cả khi lãi suất tăng, dư nợ thẻ tín dụng vẫn tăng thêm 46 tỷ USD trong quý trước.

Một năm qua, nợ thẻ tín dụng đã tăng 100 tỷ USD, tương đương 13%. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất hơn 20 năm qua. Thẻ tín dụng thường tính lãi suất cao khi dư nợ không được thanh toán hết, khiến nó trở thành một hình thức nợ đắt đỏ.

Fed New York đánh giá tình hình nợ thẻ tín dụng cũng phản ánh phần nào ảnh hưởng từ việc lạm phát đang tăng với tốc độ nhanh nhất bốn thập kỷ. "Tác động của lạm phát là rõ ràng", các nhà nghiên cứu cơ quan này đánh giá.

Các công ty phát hành thẻ lớn cũng báo cáo mức chi tiêu thẻ tín dụng kỷ lục trong quý II. Tại JPMorgan Chase, tổng giá trị mua bằng thẻ tín dụng đạt 271,2 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2004 và cao hơn 33% so với quý IV/2019.

Nhân viên một cửa hàng thức ăn nhanh lau chùi đầu đọc thẻ tại Burbank, California ngày 15/3/2021. Ảnh: Reuters

Không chỉ dư nợ thẻ tín dụng tăng, người Mỹ đã mở 233 triệu thẻ tín dụng mới trong quý II, nhiều nhất kể từ năm 2008. Citigroup và Wells Fargo đã có thêm 1,07 triệu và 524.000 thẻ tín dụng đa năng mở mới trong quý II, lần lượt tăng 18% và 62% so với cùng kỳ 2021.

Bank of America có thêm 1,07 triệu thẻ, tăng 15%. Amex cho biết lượng đăng ký thẻ tiêu dùng mới cho các hạng: Bạch kim cao cấp, Vàng và thẻ đồng thương hiệu của Delta Air Lines đã đạt mức cao kỷ lục trong quý II.

Mặc dù nợ tăng, Fed New York cho biết bảng cân đối tài chính của người tiêu dùng nhìn chung có vẻ ở "vị thế vững chắc". Hầu hết mức tăng 2% so với quý trước của nợ hộ gia đình là do vay thế chấp tăng vọt. Cho vay của sinh viên ít thay đổi ở mức 1.600 tỷ USD.

Nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục trả nợ đúng hạn, cho thấy thị trường việc làm phát triển rất mạnh mẽ. Theo Fed New York, nợ xấu có tăng nhẹ nhưng tỷ lệ nợ bị chuyển thành nợ xấu vẫn ở mức rất thấp trong lịch sử."Mặc dù số dư nợ đang tăng nhanh, các hộ gia đình nói chung đã vượt qua đại dịch một cách đáng kể", cơ quan này nhận định.

Các ngân hàng cũng cho rằng khách hàng của họ có tình hình tài chính tốt khi nhìn vào tỷ lệ thanh toán (đây là tỷ lệ phần trăm số tiền khách hàng trả trên tổng dư nợ của họ) vẫn tăng ở một số ngân hàng, bao gồm Synchrony Financial và Discover.

"Đó là một chỉ báo rằng các hộ gia đình có tính thanh khoản cao và có thể thực hiện các điều chỉnh để đối phó với lạm phát. Người tiêu dùng vẫn rất mạnh mẽ", Roger Hochschild, CEO Discover, đánh giá.

Tuy nhiên, vẫn có tín hiệu cho thấy một số người đi vay có thu nhập thấp hơn và dưới chuẩn đang phải vật lộn để trả kịp nợ đến hạn. Nợ quá hạn đối với thẻ tín dụng và các khoản cho vay mua tô đang leo thang ở các khu vực có thu nhập thấp.

"Với các chính sách hỗ trợ của đại dịch trong quá khứ, có những người đi vay bắt đầu tỏ ra túng quẫn về khoản nợ của họ", báo cáo nhận định. Được bảo vệ bởi nhiều chính sách hỗ trợ, các vụ tịch thu nhà vẫn ở mức "rất thấp", theo báo cáo. Tuy nhiên, số vụ tịch thu nhà cũng đã tăng 11.000 trong quý II.

Phiên An (theo CNN, WSJ)