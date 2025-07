Người Mỹ sắp đối mặt mùa mua sắm cuối năm đắt đỏ, ít lựa chọn

Các nhà bán lẻ cảnh báo mùa mua sắm cuối năm sẽ ít mẫu mã và giá cao do khó lên kế hoạch nhập hàng khi thuế quan biến động.

Giữa lúc cao điểm hè, các doanh nghiệp tại Mỹ đang căng thẳng chốt đơn hàng và định giá sản phẩm cho mùa đông tới. Balsam Hill, chuyên bán cây thông nhân tạo và đồ trang trí trực tuyến, định thu hẹp danh mục hàng mới cho mùa lễ hội cuối năm vì sản phẩm dự kiến thay đổi liên tục theo các mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump đưa ra, hoãn lại rồi điều chỉnh.

"Chúng tôi phải dành toàn bộ thời gian để điều chỉnh lại danh mục đặt hàng, xuất xứ và thời gian hàng đến kho", Mac Harman, CEO Balsam Brands - công ty mẹ Balsam Hill cho biết. Ông thừa nhận không biết sẽ quảng cáo trước sản phẩm nào để kích cầu trong tình hình hiện tại.

Nhiều tháng bất ổn về việc sản phẩm từ quốc gia nào bị tăng thuế nhập khẩu và mức điều chỉnh bao nhiêu đã phủ bóng lên mùa mua sắm cuối năm 2025 tại Mỹ. Thông thường, các nhà bán lẻ bắt đầu lên kế hoạch cho cao điểm kinh doanh này ngay tháng 1 và chốt phần lớn đơn hàng trước cuối tháng 6.

Nhưng các đợt điều chỉnh thuế bất thường thời gian qua buộc họ phải tính toán lại. Để tránh mạo hiểm với thuế cao và rủi ro hàng tồn, một số công ty đã thu gọn bộ sưu tập mẫu mã mới. Số khác vẫn dự kiến giá bán, song nhiều mặt hàng sẽ tăng giá, với mức cụ thể phụ thuộc vào gói thuế đối ứng áp dụng từ tháng sau.

Khách hàng chọn mua đồ chơi ở một cửa hàng Target tại Chicago, Mỹ ngày 26/11/2024. Ảnh: Reuters

Ngành đồ chơi Mỹ, nơi gần 80% nguồn cung từ Trung Quốc là nạn nhân hàng đầu. Các hãng thường tăng sản xuất từ tháng 4 nhưng năm nay quá trình này bị dời đến cuối tháng 5, sau khi Tổng thống Trump áp thuế 145% với hàng "made in China". Thuế quan sau đó giảm đáng kể nhờ Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung, song vẫn phủ bóng lên mùa lễ hội sắp tới.

Greg Ahearn, Chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Đồ chơi nói hoạt động sản xuất của các công ty vừa và nhỏ giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong khi, nhà cung cấp đồ chơi từ Trung Quốc và các nước khác liên tục gửi thông báo tăng giá. Ví dụ Schylling - sản xuất Needoh, bộ sưu tập Care Bear và phiên bản hiện đại của các món đồ chơi hoài cổ như My Little Pony, đã nâng giá đơn hàng thêm 20%.

Dean Smith - Đồng sở hữu chuỗi cửa hàng đồ chơi JaZams tại Princeton (New Jersey) và Lahaska (Pennsylvania) nói giá bán buôn một số sản phẩm tăng 20%. Nhưng tăng giá bán tương ứng có thể khiến khách hàng nản lòng.

Vì vậy, ông tìm cách "duy trì biên lợi nhuận hợp lý mà không đẩy giá vượt quá ngưỡng người tiêu dùng có thể chấp nhận". Ông chọn nhập mẫu lắp ráp Crazy Forts rẻ hơn và loại bỏ phiên bản trẻ em của trò chơi bài Anomia vì không tin rằng khách hàng sẽ chấp nhận mức giá mới. "Tôi buộc phải loại bỏ một nửa số sản phẩm mà năm nào cũng đặt mua", ông nói.

Theo Phòng Thương mại Mỹ, hơn 97% nhà mua của nước này nhập khẩu hàng hóa là doanh nghiệp nhỏ. Hiện phần lớn trong số này gặp khó do thuế quan khiến chi phí nhập hàng tăng vọt. Cuộc phỏng vấn trực tiếp của Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) với 40 nhà bán lẻ toàn quốc đầu tháng này ghi nhận doanh nghiệp buộc phải tăng giá, thu hẹp danh mục sản phẩm hoặc chấp nhận chịu lỗ.

Kathy Knack, Chủ sở hữu hãng nội thất Kathy Knack Interiors tại bang Virginia, nhập hàng từ Việt Nam, Trung Quốc và Mexico. "Với sự bất ổn từ thuế quan - lúc là 40%, sau lại vọt lên 145% - các nhà cung cấp của tôi không thể xác định được giá và tôi cũng vậy", bà nói.

Thuế quan biến động khiến việc vận hành của họ trở nên khó khăn và gần như không thể lập kế hoạch, định giá hay mở rộng hoạt động. Mei-Lon Jimenez và Toni Jimenez, đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Chica Beauty tại Texas cho biết phần lớn sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, nhưng một số đầu vào vẫn phải nhập khẩu và tăng giá. "Mỗi lần chúng tôi điều chỉnh kế hoạch giống như đang nhắm vào một mục tiêu luôn di động", Jimenez bình luận.

Ngành bán lẻ Mỹ có thể sẽ phải ứng phó bị động trước những tối hậu thư và gia hạn tạm thời về thuế quan từ Nhà Trắng. Tuần trước, Tổng thống Trump lần nữa điều chỉnh mức thuế với hàng nhập khẩu từ Brazil, EU, Mexico và các đối tác thương mại lớn khác, tuyên bố sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tranh thủ trước mốc đó, Cảng Los Angeles đã ghi nhận tháng 6 bận rộn nhất trong suốt 117 năm hoạt động, khi doanh nghiệp chạy đua nhập hàng cho mùa Giáng sinh. Giám đốc điều hành cảng Gene Seroka nói nhập khẩu tháng 7 cũng tăng mạnh. "Chúng tôi đang chứng kiến đợt cao điểm tăng nhập khẩu nhằm đón đầu nguy cơ thuế suất tăng vào cuối mùa hè", ông nói.

Từ đầu năm đến nay, nhịp độ hoạt động tại Cảng Los Angeles lên xuống theo các tuyên bố thuế quan của tổng thống, tức chậm lại khi ông tăng thuế và bật tăng khi chính sách được tạm dừng.

"Với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa với ít lựa chọn và giá cao hơn khi mùa lễ hội đến gần", ông Gene Seroka nhận định.

Dean Smith tại chuỗi JaZams tiết lộ đã đặt hàng mùa lễ sớm hơn hai tháng so với thông lệ với "những mặt hàng thiết yếu cần đảm bảo mức giá phù hợp". Họ cũng tăng gấp đôi diện tích kho. Ông thừa nhận việc duy trì mức độ đa dạng sản phẩm đang khó hơn từng ngày.

"Mục tiêu của chúng tôi là cùng khách hàng tạo ra niềm vui và năm nay sẽ cố hết sức để làm điều đó. Nhưng thực tế, chúng tôi không có đủ sản phẩm người tiêu dùng mong muốn", ông thừa nhận.

Phiên An (theo AP, NRF)