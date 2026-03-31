Người Mỹ 'quay lưng' với du lịch xa

MỹLạm phát, giá nhiên liệu tăng và bất ổn hàng không khiến người Mỹ hủy kế hoạch đi xa, ưu tiên nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation).

Gia đình Crook ở bang California đối mặt nguy cơ hủy kỳ nghỉ tại Hawaii. Trước đó, họ từng bỏ kế hoạch tới Cancún do bất ổn an ninh ở Mexico. Chuyến đi Maui hiện tại được lên phương án phòng hờ bằng cách đặt phòng cho phép hoàn hủy linh hoạt để bảo toàn điểm tín dụng hàng không.

"Mọi kế hoạch hiện nay đều phải tính toán dự phòng", Colin Crook, 51 tuổi nói.

Vợ Crook là giáo viên, quỹ thời gian eo hẹp. Bản thân ông làm PR tự do, thu nhập không cố định. Anh cho biết bối cảnh kinh tế buộc những lao động trí thức như họ phải cân đối chi tiêu từng tháng.

Nhiều người Mỹ có chung nỗi lo. Xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn giao thông, đẩy giá dầu tăng, kéo theo chi phí bay và lái xe đắt đỏ. Thực tế này gia tăng áp lực cho người tiêu dùng giữa bối cảnh lạm phát và nguy cơ suy thoái.

Khách Mỹ cũng e ngại ra nước ngoài do chính sách đối ngoại và tình trạng quá tải tại các điểm du lịch quốc tế.

Mùa hè này, nhiều người chọn ở lại địa phương. Việc không đi xa giúp tiết kiệm chi phí, tránh cảnh đông đúc, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, 11 thành phố Mỹ đăng cai World Cup mở ra cơ hội mua vé xem bóng đá tại chỗ tiết kiệm hơn chi phí bay tới Pháp.

Crook đặt thời hạn giữa tháng 4 để quyết định giữ hay hủy chuyến đi Hawaii. "Chúng tôi có thể cắm trại gần nhà vào mùa hè này", anh nói.

Nhiều người Mỹ chọn du lịch "tại gia" do bất ổn hàng không, lạm phát và giá nhiên liệu tăng. Ảnh minh họa: Antonio Diaz

Sau xu hướng du lịch đường bộ (road trip) năm 2025, 2026 được dự báo là năm của nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation).

Khách Mỹ, kể cả nhóm thường xuyên đi nước ngoài, đang giảm hứng thú với các chuyến xuất ngoại.

Khảo sát của YouGov năm ngoái ghi nhận 43% người thường xuyên xuất ngoại đã cắt giảm chuyến đi do bất ổn kinh tế và chi phí tăng.

Phân tích của Cirium cho thấy lượng đặt vé từ Mỹ đến châu Âu hè này giảm 11% so với năm ngoái. Chuyên gia phân tích Bob Mann nhận định du khách chuyển sang các điểm đến gần, tiết kiệm chi phí do lo ngại kinh tế và rủi ro địa chính trị.

Thực tế chưa có dấu hiệu giá cả sẽ dừng tăng.

Du khách cũng cân nhắc kỹ các điểm đến nội địa. Dịp nghỉ xuân 2026, nhiều người chọn ở gần nhà hoặc bỏ qua chuyến đi do rào cản tài chính và thủ tục an ninh sân bay (TSA). Mức giá xăng dầu sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch du lịch hè.

Khách du lịch lưỡng lự giữa việc đặt vé máy bay ngay hay chờ giá hạ nhiệt. Việc chuyển hướng sang du lịch đường bộ cũng gặp rủi ro khi giá xăng dao động 4-6 USD một gallon.

Ông Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích tại GasBuddy, đánh giá triển vọng thị trường kém khả quan do xung đột ở Iran và phong tỏa eo biển Hormuz. Giá xăng đã tăng thêm một USD mỗi gallon trong tháng qua.

"Giá xăng tiếp tục tăng và chưa có mức trần khi hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz chưa cải thiện", vị chuyên gia nói.

Ngành du thuyền cũng đối mặt rủi ro. Các hãng có thể áp dụng phụ phí nhiên liệu, lặp lại kịch bản năm 2008. Phó chủ tịch The Vacation Group, Royal Ahmadi, cho biết các hãng đã lên phương án dự phòng để giữ nguyên giá vé. Khách hàng của ông chủ yếu lo ngại khâu an ninh sân bay nhưng vẫn duy trì đặt chỗ.

Giá dầu diesel neo cao đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa thiết yếu tăng. Thực tế này thắt chặt ngân sách của các gia đình, hạn chế chi tiêu cho du lịch xa.

Chuyên gia De Haan cho biết thuật ngữ 'staycation' của năm 2008 đang quay trở lại trong bối cảnh giá xăng bùng nổ.

Anh Dan Ahern, 27 tuổi, ở New York đang theo dõi sát cảnh báo du lịch trước chuyến đi Armenia (một quốc gia có chung một phần biên giới với Iran) dịp tháng 6, do lo ngại xung đột Trung Đông. Chuyên gia truyền thông này chia sẻ: "Mọi khía cạnh của trải nghiệm du lịch hiện nay đều tiềm ẩn bất ổn".

2026 được xem là thời điểm phù hợp nhất để chọn kỳ nghỉ tại chỗ.

Các điểm đến nội địa như Disney World hay Grand Canyon có thể hưởng lợi. Việc giảm khách quốc tế giúp người dân rút ngắn thời gian xếp hàng và nhận nhiều ưu đãi.

Minh Phương (Theo Insider)