Người Mỹ ngại sinh con vì áp lực tiền bạc

Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, tiền bạc trở thành lý do hàng đầu khiến người Mỹ không muốn sinh thêm con, theo khảo sát mới.

Truyền thông Mỹ ngày 25/12 dẫn Khảo sát Gia đình Mỹ được Viện Wheatley thuộc Đại học Brigham Young (BYU) thực hiện, cho thấy hơn 70% người được hỏi tin rằng việc nuôi nấng con cái quá tốn kém, tăng 13% so với năm 2024.

Khi được hỏi thêm, 43% cho biết "thiếu tiền" là lý do chính khiến họ quyết định sinh ít con, hoặc không sinh con. Các lý do về tiền bạc được người Mỹ nhắc đến nhiều gấp đôi so với bất kỳ yếu tố nào khác trong việc họ ngại sinh con.

Susan Brown, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gia đình và Dân số của Đại học Bowling Green State, cho rằng việc có đến 70% người Mỹ đồng thuận về lý do tài chính khiến họ không muốn sinh thêm con "là tín hiệu đáng chú ý" về quan điểm xây dựng gia đình ở nước này.

Các gia đình Mỹ đang xem xét nghiêm túc hơn về vấn đề chất lượng sống và sinh hoạt phí leo thang, đồng thời cảm nhận rõ họ không còn đủ khả năng duy trì quan niệm cũ, coi việc sinh con "đơn giản là điều ai cũng làm".

Một gia đình đông con chụp hình tại Đại học Stanford, California, Mỹ, ngày 2/12. Ảnh: AFP

Theo báo cáo gần đây nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, được công bố năm 2015, chi phí nuôi nấng một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành ở nước này, chưa tính học phí đại học, lên tới 233.610 USD đối với các cặp vợ chồng có thu nhập tầm trung.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát đến tháng 9/2025, con số này là 324.665 USD. Các nguồn khác, như của Brookings và Lending Tree, ước tính chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở Mỹ lần lượt là 310.605 USD (năm 2022) và 297.674 USD (năm 2025).

Tổ chức Child Care Aware of America cho biết chi phí chăm sóc trẻ em trung bình trên toàn quốc năm 2024 là 13.128 USD một năm và phân hóa rõ rệt theo khu vực. Chẳng hạn, phụ huynh ở Mississippi chỉ phải chi khoảng 641 USD mỗi tháng cho một đứa trẻ, trong khi các gia đình ở Washington đối mặt mức phí trung bình là 2.183 USD mỗi tháng.

Những người được BYU khảo sát còn chỉ ra các yếu tố khác khiến họ hạn chế sinh con, như bất hòa trong mối quan hệ gia đình (17%), thiếu hỗ trợ từ gia đình (12%), xung đột với mục tiêu sự nghiệp (14%).

Những yếu tố này cũng phần nào liên quan đến lý do kinh tế. Quan hệ vợ chồng bất hòa có thể bắt nguồn từ căng thẳng tài chính. Xung đột với mục tiêu sự nghiệp thường liên quan đến quyết định đánh đổi giữa công việc và cuộc sống, vốn gắn liền với tiền bạc.

Tỷ lệ sinh ở Mỹ năm 2024 duy trì ở mức thấp kỷ lục 1,6 con trên mỗi phụ nữ, khiến giới quan sát lo ngại. Tỷ lệ sinh thấp đồng nghĩa nước Mỹ sẽ có ít người trong độ tuổi lao động hơn, nguồn thu thuế bị thu hẹp, tạo áp lực lên các chương trình như An sinh Xã hội và Medicare.

Đức Trung (Theo Money Wise, WSJ, AP)