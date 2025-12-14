Người Mỹ 'nâng' chuẩn giàu

Lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng đang làm thay đổi khái niệm giàu có ở Mỹ, khi ngưỡng tài sản 2,3 triệu USD được xem là chuẩn mới, cao hơn đáng kể so với năm ngoái.

Năm 1988, ban nhạc Barenaked Ladies phát hành ca khúc If I Had a Million Dollars (Nếu tôi có một triệu đôla), xem con số này là biểu tượng của sự đổi đời. Tuy nhiên, sau gần 40 năm, lạm phát đã khiến "giấc mơ triệu đô" không còn lung linh như trước.

Khảo sát Modern Wealth 2025 của tập đoàn tài chính Charles Schwab vừa công bố cho thấy, tiêu chuẩn để được coi là giàu tại Mỹ hiện ở mức trung bình 2,3 triệu USD. Con số này dù giảm nhẹ so với mức đỉnh 2,5 triệu USD của năm ngoái, nhưng vẫn cao gấp đôi so với ngưỡng tài sản của một triệu phú thông thường.

Để đạt mức "thoải mái về tài chính" - tức là không phải lo nghĩ về tiền bạc nhưng chưa đến mức giàu - người Mỹ cho rằng cần khoảng 839.000 USD.

Brad Clark, giám đốc công ty tư vấn Solomon Financial, lý giải sự chênh lệch này đến từ cơ cấu tài sản. Nhiều người Mỹ trung lưu hiện nay được xếp vào nhóm triệu phú trên giấy tờ nhờ giá trị căn nhà họ đang ở tăng vọt. Tuy nhiên, tài sản thực tế có thể đầu tư hoặc chi tiêu của họ thường dưới một triệu USD.

"Khi việc sở hữu nhà đẩy nhiều người vào danh sách triệu phú, công chúng tự động nâng chuẩn giàu lên mức 2,3 triệu USD. Đây là con số thực sự phân loại được giới thượng lưu với phần còn lại", ông Clark nhận định.

Thực tế này tạo ra một nghịch lý: Mỹ đang có nhiều người giàu hơn bao giờ hết, nhưng cảm giác an tâm về tiền bạc lại sụt giảm. Nghiên cứu của UBS cho thấy nước Mỹ hiện có khoảng 24 triệu triệu phú, riêng năm 2024 tăng thêm gần 380.000 người. Dù vậy, khảo sát của Northwestern Mutual năm 2025 ghi nhận chỉ 1/3 số triệu phú tự nhận mình "sung túc", trong khi gần một nửa cho rằng họ vẫn cần cải thiện kế hoạch tài chính.

William Bill London, luật sư chuyên về tài sản thừa kế, cho rằng với nhiều người, con số 2,3 triệu USD chủ yếu mang lại cảm giác an toàn để nghỉ hưu và lo cho gia đình, hơn là lối sống xa hoa. "Sự sung túc ngày nay nằm ở việc giảm bớt lo âu, thay vì tích lũy tiền bạc vượt nhu cầu", ông nói.

Góc nhìn về sự giàu có cũng phân hóa mạnh theo độ tuổi. Gen Z (sinh năm 1997-2012) đặt chuẩn giàu thấp nhất, ở mức 1,7 triệu USD và chỉ cần 329.000 USD để thấy thoải mái. Ngược lại, thế hệ Baby Boomers (sinh năm 1946-1964) cho rằng phải có 2,8 triệu USD mới là giàu.

Theo ông London, người lớn tuổi thường gắn sự sung túc với tài sản hữu hình như nhà cửa, lương hưu. Trong khi đó, người trẻ đề cao trải nghiệm sống, sự linh hoạt và tự do khỏi nợ nần hơn là việc sở hữu những tài sản lớn nhưng cồng kềnh.

Dù các con số có sự khác biệt, các chuyên gia tài chính đều thống nhất rằng tiền không còn là thước đo duy nhất. Báo cáo của Charles Schwab chỉ ra ngày càng nhiều người Mỹ định nghĩa sự giàu có thông qua sức khỏe, chất lượng các mối quan hệ và quỹ thời gian rảnh rỗi.

"Nếu chỉ chạy theo con số tài sản, nhiều người sẽ thất vọng ngay cả khi đã đích", Brad Clark nói. "Cảm giác giàu có thực sự đến từ khả năng dùng tiền để làm chủ thời gian và cuộc sống của mình".

Ngọc Ngân (Theo AOL, Charles Schwab)