Người Mỹ nắm giữ tài sản chứng khoán nhiều kỷ lục

Chứng khoán chiếm 45,4% tổng tài sản tài chính của hộ gia đình Mỹ trong quý II, mức cao kỷ lục từ năm 1945, theo Fed chi nhánh St.Louis.

Tỷ lệ này bao gồm giá trị nắm giữ cổ phiếu trực tiếp và gián tiếp thông qua quỹ tương hỗ và hưu trí của các hộ gia đình Mỹ. Trước đó, mức đỉnh cũ được xác lập vào quý IV/2024, với tỷ lệ 44,45% và giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm nay.

Kỷ lục mới xuất phát từ nhiều yếu tố, với thị trường chứng khoán Mỹ liên tục đạt mức cao mới, giúp nâng giá trị tài sản nắm giữ. Gần nhất, Nasdaq Composite và S&P 500 lần lượt đạt đỉnh vào 22 và 23/9.

Các chỉ số tại Phố Wall đã bứt phá từ tháng 4, nhờ kỳ vọng thuế quan của ông Trump sẽ không làm chệch hướng thương mại toàn cầu và Fed sẽ hạ lãi suất nhiều lần để hỗ trợ kinh tế. Fed đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm hôm 17/9 và phát tín hiệu có thể tiếp tục nới lỏng từ nay đến đầu 2026.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người Mỹ tham gia trực tiếp vào thị trường chứng khoán. Các quỹ hưu trí cũng đầu tư vào kênh này nhiều hơn trong vài thập niên gần đây, theo CNN.

Việc chứng khoán đi lên nhìn chung giúp nhiều gia đình Mỹ được hưởng lợi từ tăng trưởng của doanh nghiệp nước này. Tuy nhiên, tỷ lệ phân bổ tài sản vào chứng khoán cao kỷ lục cũng làm dấy lên lo ngại trường hợp suy thoái xảy ra có thể tác động mạnh đến tài chính cá nhân của người dân, nhất là khi nền kinh tế đang đối mặt với thị trường lao động mong manh hơn và lạm phát khó hạ nhiệt.

Theo ông Jeffrey Roach, kinh tế trưởng tại LPL Financial, khi ngày càng nhiều người nắm giữ phần lớn tài sản trong chứng khoán, thị trường sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới nền kinh tế, dù tích cực hay tiêu cực. "Tác động của một đợt bùng nổ hay lao dốc sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn so với một thập niên trước", ông nói.

Mức độ sở hữu đã vượt thời kỳ cuối những năm 1990, ngay trước khi bong bóng dot-com vỡ, theo John Higgins, chuyên gia kinh tế trưởng mảng thị trường chứng khoán tại Capital Economics. Ông khuyến nghị cảnh giác, ngay cả khi thị trường tiếp tục hứng khởi nhờ làn sóng AI.

"Chúng tôi dự báo S&P 500 sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới. Nhưng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu (của các hộ gia đình) hiện quá cao là tín hiệu đỏ cần theo dõi sát sao", ông nhận định.

AP cho rằng thách thức lớn nhất của thị trường chứng khoán Mỹ là liệu Fed có cắt giảm lãi suất nhiều lần như kỳ vọng của các nhà đầu tư hay không. Fed đang thận trọng vì lãi suất thấp hơn có thể tiếp thêm động lực cho lạm phát vẫn đang duy trì trên mức mục tiêu 2%.

Phiên An (theo CNN, Fed St.Louis, AP)