Người Mỹ mất 33 triệu USD vì lừa đảo ATM Bitcoin năm 2025

Theo FBI, người Mỹ mất hơn 333 triệu USD do các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin, tăng mạnh so với năm trước. Giới chức cảnh báo tiền điện tử đang bị tội phạm lợi dụng vì khó truy vết.

ATM Bitcoin là máy rút tiền tự động dành cho Bitcoin, thường được đặt ở những nơi công cộng, cho phép bạn đôi khi mua bán khi cả các loại tiền điện tử khác để đổi lấy tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ghi nợ. Nó giống như máy ATM truyền thống của ngân hàng, nhưng dùng để giao dịch tiền điện tử.

Năm 2024, các vụ lừa đảo liên quan ATM Bitcoin đã gây thiệt hại khoảng 250 triệu USD, gấp hơn hai lần so với năm 2023. Từ tháng 1 đến 11/2025, con số này là 333,5 triệu USD, theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Hiện có hơn 45.000 máy ATM Bitcoin trên khắp nước Mỹ, cho phép người dùng nạp tiền và chuyển vào ví điện tử. Bọn lừa đảo ngày càng "thích" máy ATM tiền điện tử như một phương thức gian lận chính vì đặc điểm quan trọng của tiền điện tử khó truy vết cao hơn so với tiền truyền thống, khiến nó trở thành công cụ lý tưởng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Vì khó truy vết nên các nhà chức trách gần như bất khả thi trong việc tìm lại số tiền đó một khi nó đã được chuyển vào ví điện tử.

Thủ đoạn thường thấy là kẻ lừa đảo giả là người có thẩm quyền, chẳng hạn cảnh sát hoặc chính phủ khi gọi điện thoại cho nạn nhân. Trong cuộc gọi, chúng thường tạo ra cảm giác khẩn cấp giả tạo, nói có vấn đề và họ cần phải gửi tiền.

Sau khi dọa nạt nạn nhân, kẻ lừa đảo hướng dẫn họ rút tiền từ tài khoản ngân hàng trước khi chỉ dẫn đến một máy ATM Bitcoin gần đó. Trong thời gian này, kẻ lừa đảo thường sẽ giữ liên lạc qua điện thoại với nạn nhân, đảm bảo họ không đi chệch khỏi kế hoạch...

"Yêu cầu chuyển tiền điện tử hiện là thủ đoạn tội phạm hay sử dụng nhất", Amy Nofziger, giám đốc hỗ trợ nạn nhân lừa đảo của Hiệp hội Người nghỉ hưu Mỹ (AARP) đánh giá.

Các nhà chức trách đã chú ý đến vấn đề này. Vào tháng 9, Văn phòng tổng chưởng lý Washington, DC, đã kiện Athena Bitcoin, một trong những nhà cung cấp máy ATM Bitcoin lớn nhất nước, cáo buộc "bỏ túi hàng trăm nghìn USD tiền phí không được tiết lộ từ tiền các nạn nhân bị lừa đảo".

Cơ quan này cũng cáo buộc rằng 93% các giao dịch trên thiết bị của Athena trong khu vực "là sản phẩm của hành vi gian lận trắng trợn", và "độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 71 tuổi".

Athena Bitcoin đã kịch liệt bác những cáo buộc đó, khẳng định đã duy trì "các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại gian lận, bao gồm hướng dẫn minh bạch, cảnh báo rõ ràng và giáo dục người tiêu dùng".

"Cũng giống như ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu ai đó tự nguyện chuyển tiền cho người khác, Athena không kiểm soát các quyết định của người dùng", Athena Bitcoin cho biết.

Bảo vệ mình thế nào?

AARP đã vận động cho các quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ người Mỹ khỏi các vụ lừa đảo trên máy ATM Bitcoin, chẳng hạn giới hạn số tiền người dùng có thể gửi trong một ngày. Ít nhất 17 tiểu bang đã thông qua luật trong những năm gần đây để điều chỉnh các máy này và một số thành phố đã tiến hành cấm hoàn toàn chúng.

Thống kê cho thấy người Mỹ trẻ tuổi có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến hơn, có lẽ vì họ dành nhiều thời gian trực tuyến hơn. Tuy nhiên, người Mỹ lớn tuổi lại chịu tổn thất tài chính cao nhất từ các vụ lừa đảo.

Nhà chức trách khuyến cáo, cách tốt nhất để phòng chống lừa đảo là hiểu cách thức hoạt động của chúng và những điều mà kẻ lừa đảo thường nói. Nắm được những điều này có thể giúp bạn cảnh giác nếu kẻ lừa đảo bắt đầu nhắm mục tiêu vào ai đó.

Hãy coi bất kỳ cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn nào không được yêu cầu là đáng ngờ. Hầu hết công ty và cơ quan chính phủ sẽ không bao giờ liên hệ với bạn một cách khẩn cấp để yêu cầu tiền. Nếu ai đó ở đầu dây bên kia bắt đầu nói nhanh hoặc gây áp lực với bạn, hãy cúp máy.

Quan trọng nhất, nếu người gọi yêu cầu tiền và sau đó yêu cầu bằng những cách bất thường, hãy cúp máy. Hầu hết các vụ lừa đảo đều khiến nạn nhân mua thẻ quà tặng hoặc sử dụng máy ATM, vì những hình thức này khó truy vết hơn. Các công ty hầu như luôn có trang web chính thức kết nối an toàn với ngân hàng để chuyển tiền.

