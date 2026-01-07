Người Mỹ không dám nghỉ hưu vì sợ thiếu tiền dưỡng già

Sở hữu 1,5 triệu USD và không nợ nần, vợ chồng Jim vẫn hoãn kế hoạch nghỉ hưu vì lo lạm phát và chi phí y tế sẽ bào mòn khối tài sản suốt 30 năm tuổi già.

Trước khi mất việc ở tuổi 61, Jim và vợ, bà Helen, có tổng thu nhập khoảng 300.000 USD mỗi năm. Khi cân nhắc nghỉ hưu, Jim tính toán nếu hai người sống thêm khoảng 30 năm nữa, khoản tích lũy 1,5 triệu USD chia trung bình chỉ được hơn 50.000 USD mỗi năm.

Nếu áp dụng quy tắc tài chính "ngón tay cái" (Quy tắc nếu bạn rút 4% số tiền tiết kiệm trong năm đầu tiên nghỉ hưu và điều chỉnh theo lạm phát các năm sau đó, tiền của bạn sẽ đủ dùng trong 30 năm), họ có khoảng 60.000 USD để chi tiêu - giảm tới 80% so với mức thu nhập cũ. Con số này khiến Jim lo ngại khó đáp ứng được chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá nhà, bảo hiểm và y tế leo thang.

Jim không đơn độc. Một cặp vợ chồng 52 tuổi khác cũng viết thư cho chuyên mục tư vấn của MarketWatch để bày tỏ nỗi bất an tương tự. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm 4,4 triệu USD tiền đầu tư, 250.000 USD tiền mặt, bất động sản trị giá 1,1 triệu USD và một doanh nghiệp định giá 25 triệu USD, người chồng vẫn thú nhận ông "sợ hết tiền".

Theo tính toán, chỉ riêng danh mục đầu tư đã có thể mang lại khoảng 150.000 - 176.000 USD mỗi năm mà chưa cần ăn vào vốn gốc. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về chi phí y tế trước khi đủ tuổi hưởng bảo hiểm công (Medicare) và rủi ro lạm phát khiến họ chưa dám dừng làm việc.

Ảnh minh họa: Freepik

Bức tranh hưu trí đã thay đổi

Sự lo lắng của những người trung lưu Mỹ như vợ chồng ông Jim hay cặp đôi trên phản ánh thực tế mới của hưu trí thế kỷ 21. Theo Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí Mỹ, tuổi nghỉ hưu trung bình hiện nay đã muộn hơn 3 năm so với thập niên 1990. Năm 2024, gần 20% người Mỹ trên 65 tuổi vẫn đang làm việc, gấp đôi so với 30 năm trước.

Nguyên nhân lớn nhất là tuổi thọ gia tăng. Phụ nữ Mỹ 65 tuổi hiện được kỳ vọng sống thêm trung bình 20 năm, nam giới là 17,5 năm. Rủi ro lớn nhất của kế hoạch tài chính không phải là mất tiền, mà là sống thọ hơn số tiền mình có.

Với Jim và Helen, 1,5 triệu USD phải gồng gánh cho gần 30 năm (nếu sống đến 90 tuổi). Nguy cơ suy thoái kinh tế hay lạm phát cao hơn dự kiến sẽ bào mòn sức mua nhanh chóng. Dù có bảo hiểm Medicare ở tuổi 65, các khoản chi phí y tế ngoài danh mục vẫn là gánh nặng lớn.

Tuy nhiên, xét trên mặt bằng chung, họ vẫn ở vị trí đáng mơ ước. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khoản tiết kiệm hưu trí trung vị của nhóm 55-64 tuổi chỉ khoảng 185.000 USD. Các chuyên gia thường khuyến nghị ở độ tuổi 60, mỗi người nên có khoản tiết kiệm gấp 8-10 lần thu nhập năm. Với Jim, mức lý tưởng là 2,4 - 3 triệu USD, nghĩa là ông vẫn đang ở dưới chuẩn khuyến nghị dù có triệu đô trong tay.

Lời khuyên từ chuyên gia

David Rae, cố vấn tài chính tại Trilogy Financial, cho rằng vấn đề của những cặp vợ chồng giàu có nhưng hay lo lắng thường nằm ở tâm lý và sự thiếu hụt kế hoạch chi tiết.

Để giải quyết, ông đề xuất ba bước: Thứ nhất, xây dựng ngân sách nghỉ hưu chi tiết, bao gồm cả dự phòng y tế, du lịch để tránh các khoản "chi tiêu ẩn". Thứ hai, duy trì một phần thu nhập thông qua công việc bán thời gian hoặc tư vấn. Với Jim, một công việc nhẹ nhàng không chỉ giảm áp lực rút tiền từ quỹ hưu trí mà còn giúp duy trì kết nối xã hội. Thứ ba, điều chỉnh linh hoạt. Thay vì nghỉ hưu hoàn toàn cùng lúc, vợ chồng có thể nghỉ lệch pha. Thu nhập của người còn làm việc sẽ đóng vai trò "tấm đệm" tài chính trong giai đoạn chuyển giao.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Finance)