Người Mỹ kể cảnh hỗn loạn khi vệ binh bị phục kích gần Nhà Trắng

Khu phố gần Nhà Trắng chìm trong hỗn loạn khi hai lính Vệ binh Quốc gia bị phục kích và trọng thương, trong vụ tấn công do một người gốc Afghanistan thực hiện.

Khoảng 14h15 ngày 26/11, một nhóm lính Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo thường lệ tại góc phố 17 và I Streets NW, cạnh ga Farragut West, cách Nhà Trắng và Công viên Lafayette chỉ vài trăm mét. Họ nằm trong lực lượng Vệ binh Quốc gia được chính quyền Tổng thống Donald Trump điều động đến thủ đô Washington để trấn áp tội phạm.

Đột nhiên, loạt tiếng súng ngắn vang lên, sau đó là tiếng súng trường bắn trả, khiến khu vực trung tâm thủ đô Washington rơi vào hỗn loạn, du khách và người dân tháo chạy.

Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân gốc Afghanistan, đã tiến hành một cuộc phục kích ở góc phố, nổ súng bắn trọng thương hai lính Vệ binh Quốc gia. Một lính vệ binh gần đó đã bắn trả, khiến Lakanwal bị thương.

Stacey Walters, 43 tuổi, y tá sống tại Washington, đang trên đường đến tiệm giặt quần áo thì nghe hai tiếng "đoàng, đoàng". Cô đang ngồi trong xe Uber, ngẩng đầu lên thì thấy nhiều trẻ em được người lớn kéo chạy ngược lên phố.

Cô nhớ rõ tiếng người lớn hét "chạy đi, chạy đi" và hai lần có ai đó kêu "cứu tôi với". Ngay sau đó, cảnh sát áp sát xe và yêu cầu tài xế quay đầu. "Tôi muốn bật khóc. Tôi chưa bao giờ ở gần một chuyện như vậy, nhất là ngay dịp lễ Tạ ơn", cô nói.

Vệ binh Quốc gia phong tỏa hiện trường sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi tiếng súng vang lên, hàng chục xe cứu thương, xe cảnh sát và đặc vụ liên bang lập tức phong tỏa khu vực. Du khách hoang mang hỏi nhau liệu kẻ tấn công đã bị bắt chưa, trong khi cảnh sát giăng dây cách ly hiện trường.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi nghi phạm cũng đang được điều trị ở bệnh viện. Hiện chưa rõ động cơ nổ súng của nghi phạm.

Vụ nổ súng xảy ra ở khu vực có nhiều du khách tham quan hoặc người từ địa phương khác đến Washington thăm người thân nhân dịp Lễ Tạ ơn. Tim Moye, 48 tuổi, đến từ Albany thuộc bang Georgia, nói ông nhận ra ngay đó là tiếng súng và mọi người bắt đầu chạy ngay sau loạt đạn đầu tiên.

Jamie McGee, 48 tuổi, đang ăn trưa gần đó cùng con gái Nyla, sinh viên Đại học Howard, kể rằng họ thấy một nhóm lính chạy ngang qua ngay trước khi còi báo động vang lên khắp khu phố.

Ryaan Aqid, 21 tuổi, sinh viên Đại học Cornell, đang đi bộ về khách sạn sau khi mua bánh thì nghe tiếng súng và phải nấp sau ghế ở Công viên Farragut. Anh kể mình nhìn thấy một người bị khống chế nằm úp xuống đất và một người khác được hô hấp nhân tạo. "Thật khủng khiếp khi điều này xảy ra ngay tại thành phố nơi tôi lớn lên", anh nói.

Michael Ryan, cư dân Washington, cũng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn nhưng ban đầu còn tưởng tiếng súng là tiếng động phát ra từ một công trình đang thi công. "Chúng tôi quay lại thì thấy kính vỡ ở bến xe buýt, rồi nghe người ta hô hoán nằm xuống", cạnh đó là binh sĩ bị thương nặng đang được sơ cứu, ông kể.

Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump về vụ nổ súng và tình trạng hai nạn nhân. Ông gọi đây là "hành vi bạo lực không thể diễn tả".

Thanh Danh (Theo ABC, Times, CNN, Hindustan Times)