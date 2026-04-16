Người Mỹ giảm mua xe điện, Volkswagen dừng sản xuất

Hãng xe Đức dừng sản xuất mẫu ID.4 tại Mỹ khi thị trường xe điện nước này đang giảm sút.

Volkswagen đang điều chỉnh chiến lược tại Mỹ khi quyết định dừng sản xuất mẫu xe điện ID.4, chấp nhận khoản lỗ đáng kể trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và thị trường ngày càng khó đoán.

Theo các nhà phân tích, hãng có thể phải ghi nhận chi phí lớn trong báo cáo tài chính quý I sau khi tạm dừng hoạt động tại nhà máy Chattanooga, bang Tennessee. Trước đó, Volkswagen đã đầu tư khoảng 800 triệu USD để cải tạo cơ sở này nhằm phục vụ sản xuất xe điện. Động thái mới phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của hãng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải.

Việc ngừng sản xuất ID.4 diễn ra khi thị trường xe điện Mỹ tăng trưởng chậm lại, khi ưu đãi thuế liên bang trị giá tới 7.500 USD kết thúc từ năm ngoái đã khiến người tiêu dùng thận trọng hơn. Lãi suất cao và chi phí sinh hoạt gia tăng cũng ảnh hưởng đến quyết định mua xe, buộc các hãng xe phải đánh giá lại kế hoạch điện hóa.

Xe thuần điện Volkswagen ID.4 được lắp ráp tại nhà máy ở Mỹ. Ảnh: Volkswagen

Theo Business Insider, nhà máy tại Tennessee sẽ chuyển sang sản xuất các mẫu xe có nhu cầu khách hàng cao hơn, trong đó có dòng SUV chạy xăng Atlas thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2027. ID.4 hiện là mẫu xe điện duy nhất của Volkswagen được lắp ráp tại Mỹ, vì vậy quyết định dừng sản xuất được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc của hãng tại thị trường này.

Volkswagen mô tả thị trường xe điện Mỹ là "khó đoán", buộc doanh nghiệp phải đưa ra những quyết định thận trọng nhằm bảo đảm hiệu quả tài chính. Dù vậy, động thái này không đồng nghĩa với việc hãng rút lui khỏi lĩnh vực xe điện. Volkswagen vẫn cam kết theo đuổi chiến lược điện hóa và tiếp tục phát triển các mẫu xe thuần điện trong tương lai.

Giới chuyên gia nhận định sự sụt giảm của doanh số xe điện tại Mỹ mới chỉ mang tính ngắn hạn. Thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định trở lại khi chi phí giảm, hạ tầng trạm sạc mở rộng và các mẫu xe giá phải chăng xuất hiện nhiều hơn.

Hồ Tân (theo Reuters)