Người Mỹ giảm đi du lịch vì chi phí đắt đỏ

Lý do du khách không đi du lịch hè 2023-2024 Lý do 2023 2024 Không có điều kiện (không đủ tiền hoặc thời gian, sức khỏe) 50% 39% Chi phí đi du lịch quá nhiều, đắt đỏ 24% 32% Dành tiền để làm việc khác 16% 19% Lo lắng vì sự gián đoạn trong du lịch (do dịch bệnh khiến mọi thứ thay đổi trong 3-4 năm trở lại) 6% 6% Lo lắng về sức khỏe 7% 8%