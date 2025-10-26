Người Mỹ đối diện giá cà phê ngày càng đắt đỏ

Thời tiết bất lợi và thuế nhập khẩu tăng cao khiến giá cà phê từ hạt đến đồ uống tại Mỹ liên tục tăng đầu năm đến nay.

Đồng sở hữu chuỗi 4 cửa hàng Momentum Coffee ở Chicago, Nikki Bravo tăng giá món như latte, cappuccino khoảng 15% vào tuần trước. Nguyên nhân do giá hạt cà phê đã tăng hơn 15% so với năm ngoái.

Phần lớn hạt cà phê của Momentum Coffee đến từ châu Phi. Để tiết kiệm chi phí, chuỗi này bắt đầu tự rang tại chỗ nhiều hơn. "Tới một lúc nào đó, chúng tôi buộc phải tăng giá vì không thể tiếp tục gánh thêm chi phí nữa", cô nói.

Giá cà phê tại Mỹ đã tăng mạnh kể từ đầu năm nay. Theo số liệu của chính phủ nước này, một pound (0,45 kg) cà phê xay tại Mỹ có giá trung bình 9,14 USD trong tháng 9, tăng 3% so với tháng 8 và cao hơn 41% so với cùng kỳ 2024.

Bộ Lao động Mỹ cho biết giá tiêu dùng (CPI) đối với thực phẩm tháng qua tăng 3%. Trong rổ tính CPI, giá cà phê tăng 19% so với tháng 9/2024. Còn theo dữ liệu của hệ thống quản lý nhà hàng Toast, giá trung bình một ly cà phê thông thường vào tháng qua là 3,54 USD, cao hơn mức 3,45 USD hồi năm ngoái.

Nikki Bravo cho hay lạm phát cao kéo dài cũng khiến người tiêu dùng do dự và ít sẵn sàng chi tiền cho cà phê mang đi hơn.

Hạt cà phê các loại bày bán tại New York, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia, cà phê tại Mỹ ngày càng đắt đỏ do thuế nhập khẩu tăng và thời tiết bất lợi. Ngoài Hawaii và Puerto Rico, gần như không có nơi nào ở Mỹ có thể trồng cà phê, theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA). Do đó, 99% lượng tiêu thụ ở nước phải là nhập khẩu.

Brazil là nguồn cung lớn nhất, chiếm 30% thị phần. Tuy nhiên, hàng hóa từ nước này đang chịu thuế tổng cộng 50% khi vào Mỹ. Theo UBS, trong lúc đang đàm phán với các nhà rang xay Mỹ về việc ai sẽ gánh chi phí tăng thêm do thuế, các nhà sản xuất Brazil đã dừng giao hàng, khiến nguồn cung tại Mỹ bị thu hẹp.

Colombia, chiếm 20% thị phần cà phê nhập khẩu vào Mỹ, đang chịu mức thuế 10%, nhưng Tổng thống Donald Trump gần đây đe dọa sẽ tăng thuế và cắt viện trợ. Trong khi đó, Việt Nam cung cấp khoảng 8% lượng cà phê cho Mỹ, đã chịu mức thuế 20% từ mùa hè này.

Tháng trước, ông Trump cho biết các "tài nguyên thiên nhiên không thể thay thế" có thể được miễn trừ thuế với các quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại. Nhưng đến nay, cà phê vẫn chưa được miễn.

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ đã đề xuất dự luật xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu cà phê vào tháng trước. "Chúng ta chỉ sản xuất 1% lượng cà phê mà người Mỹ tiêu thụ. Đây là ví dụ điển hình cho thấy các mức thuế tràn lan của ông Trump là vô lý về mặt kinh tế", nghị sĩ Ro Khanna của đảng Dân chủ nói.

Bacon cho biết ông quan tâm vấn đề này sau khi nhận thấy giá cà phê ở siêu thị tăng mạnh. Ông tin chính quyền Trump đã nhận ra việc áp thuế lên các sản phẩm Mỹ không thể tự sản xuất là bất lợi cho người tiêu dùng.

"Tôi hy vọng Tổng thống và Quốc hội sẽ nhìn thấy lợi ích tích cực khi loại bỏ loại thuế, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ trong cuộc sống hàng ngày", ông nói.

Và không chỉ chịu thuế cao khi vào Mỹ, giá cá phê toàn cầu vốn đã leo thang do nắng nóng, hạn hán và các điều kiện thời tiết bất lợi khác làm giảm sản lượng vài năm qua. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá cà phê thế giới tăng gần 40% trong năm 2024.

Đầu tháng này, giá cà phê tiếp tục tăng sau khi Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) tuyên bố hiện tượng La Nina đã hình thành, làm dấy lên lo ngại nguy cơ hạn hán tại Brazil.

Theo ước tính của các chuyên gia, sản lượng thu hoạch cà phê năm nay của Brazil có thể giảm khoảng 12% do thời tiết bất lợi. "Hiện có rất nhiều nông dân trồng cà phê đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu", Aaron Davis, Trưởng nhóm nghiên cứu cà phê tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew ở London cho biết.

Để thích ứng, các nhà khoa học đang phát triển giống cà phê chịu nhiệt và hạn tốt hơn. Davis và nhóm của ông đã nghiên cứu giống cà phê Excelsa với đặc điểm bộ rễ sâu, lá dày và thân lớn, giúp sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt. Dự án đang hợp tác với các nhà sản xuất ở nhiều quốc gia, chủ yếu ở châu Phi.

Phiên An (theo AP)