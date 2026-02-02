Người Mỹ đổ xô bán vàng, bạc

Tại San Francisco, cửa hàng vàng bạc của Seth Chandler luôn trong tình trạng có hàng chục khách xếp hàng, dưới sự giám sát của hai nhân viên an ninh.

Seth Chandler điều hành Witter Coin - một doanh nghiệp mua bán kim loại quý từ 2016, nơi người dân gần đây đổ xô đến để bán vàng và bạc. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này. Nó tạo ra một cơn sốt thực sự. Chúng tôi đang mua vào và bán ra rất nhiều", Chandler cho biết.

Tuần trước, giá vàng và bạc lập kỷ lục mới. Vàng lên sát 5.600 USD một ounce, còn bạc trên 120 USD. Hiện tại, giá hạ nhiệt, một phần do làn sóng bán chốt lời của nhà đầu tư. Dù vậy, tính chung một năm qua, vàng đã tăng hơn 70%, còn bạc đắt thêm gần gấp 3.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao, nhiều người Mỹ đang tìm mọi cách kiếm thêm tiền. Trên CNN, các chủ hiệu cầm đồ và cửa hàng tiền xu trên khắp nước Mỹ cho biết gần đây, số người đến bán thỏi vàng và bạc, bạc khối, đồ bạc gia dụng hay trang sức hỏng nhiều hơn bao giờ hết.

"Lượng người vào cửa hàng của chúng tôi hiện nhiều gấp 4-5 lần so với hai năm trước. Riêng 6 tháng qua, số khách có lẽ đã tăng gấp đôi khi giá kim loại quý tăng vọt", Chandler nói. Ông đã phải tăng gấp đôi số nhân viên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vàng miếng, xu và vàng khối tại Witter Coins (San Francisco, Mỹ). Ảnh: AFP

Vàng và bạc được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Chúng sẽ được mua vào khi Phố Wall lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ - thường do các vấn đề vĩ mô và căng thẳng địa chính trị. Vì vậy, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland hoặc đe dọa tăng thuế nhập khẩu với Canada hay Hàn Quốc gần đây, giá của hai kim loại này đều đi lên.

"Quan điểm của nhà đầu tư là nếu thị trường chứng khoán có đợt điều chỉnh lớn, hoặc lạm phát bất ngờ tăng tốc trở lại, vàng và bạc sẽ giữ được giá trị", Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết.

Giá cao khiến việc bán vàng hoặc bạc trở nên hấp dẫn. Nhưng điều này cũng có lợi cho người mua. Goldman Sachs và Bank of America dự báo giá vàng cuối năm nay vào khoảng 5.400-6.000 USD một ounce.

Witter Coin mua cả các đồng xu sưu tầm, đồng hồ và trang sức. Thỉnh thoảng, họ còn có những giao dịch kim loại trị giá 1 triệu USD một lần. Tuy nhiên, khi giá lên cao, việc lấy kim loại thô lấy từ các món đồ này, rồi gửi đến nhà máy tinh luyện còn lại mang giá trị cao hơn bán lại.

"Chúng tôi từng nhận một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng 18 karat rất đẹp, được làm thủ công từ những năm 1880. Nó khoảng 145 năm tuổi, có lẽ cần vài người làm trong vài tuần, hoàn toàn bằng tay, để tạo ra 180 bộ phận khác nhau. Nhưng chúng tôi buộc phải tháo rời ra và nung chảy vàng", Chandler kể lại.

Kelly Swisher, chủ cửa hàng cầm đồ và trang sức Arlington Jewelry and Pawn tại Illinois, cho biết cơn sốt kim loại quý khiến ông hiện mua vào lượng sản phẩm trị giá hàng chục nghìn USD mỗi tuần. Vì giá vàng đã tăng dần trong nhiều năm, ông chỉ bất ngờ trước mức độ bùng nổ của bạc.

"Tôi vừa mua một bộ đồ bạc lớn và đã trả cho người bán 6.000 USD. Điều này thật điên rồ. Một năm trước, nó chỉ khoảng 2.800 hay 2.700 USD", Swisher cho biết. Ông mở cửa hàng từ năm 2002.

Giá bạc tăng hơn 160% trong năm 2025 - mạnh nhất kể từ 1979. Trước khi lao dốc vài phiên qua, giá năm nay đã tăng thêm 32%. Ngoài vai trò là tài sản trú ẩn, giá bạc còn được đẩy lên cao do nhu cầu công nghiệp mạnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

"Một tháng trước, mỗi tuần chỉ có vài người mang bạc đến bán. Còn hiện tại, gần như ngày nào cũng có cả chục người hoặc nhiều hơn mang đồ bạc đến", Seth Gold - Phó chủ tịch American Jewelry and Loan tại Detroit (Michigan) cho biết.

Khi giá vàng, bạc ở mức cao, người dân không chỉ mang đồ bạc gia truyền hay các thỏi vàng mua từ Costco đến bán. Nhiều khách hàng còn lục tìm trong các ngăn kéo để gom vàng vụn và trang sức cũ, hỏng.

Với những người Mỹ đang chật vật vì chi phí sinh hoạt cơ bản, việc bán kim loại quý mang lại cho họ khoản tiền đáng kể, thậm chí đổi đời. "Trong tình hình kinh tế này, khi ai đó bước vào và chỉ kỳ vọng nhận được vài trăm USD cho số vàng vụn, nhưng bạn lại nói với họ là 850 USD, họ sẽ lập tức choáng váng", Swisher nói.

Nhiều người cho biết họ không thể tin túi đồ lặt vặt trong ngăn kéo lại có giá trị lớn như vậy. Có người thậm chí bật khóc. "Họ cảm thấy như có một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống vậy", ông nói.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)