Người Mỹ đổ sang châu Á và Mỹ Latin tìm quốc tịch thứ hai

Châu Á và Mỹ Latin là điểm đến mới nổi với những người Mỹ tìm quốc tịch thứ hai để "phòng thân", bên cạnh truyền thống là châu Âu.

Khi những chương trình thị thực hay hộ chiếu vàng ngày càng phổ biến ở nhiều nước trên khắp thế giới, giới thu nhập cao tại Mỹ càng có nhiều lựa chọn mới hơn khi tìm kiếm "kế hoạch B" về quốc tịch.

"Trong nhiều năm, châu Âu là điểm đến quen thuộc của người Mỹ muốn có hộ chiếu thứ hai. Nhưng hiện tại, thị trường Mỹ Latin đang bùng nổ. Costa Rica, Panama và Uruguay ghi nhận lượng đơn kỷ lục nhờ ưu thế về chi phí, khoảng cách và chính sách linh hoạt", Mo Bennis, phó chủ tịch công ty tư vấn tài chính toàn cầu Arton Capital, cho biết.

Riêng tại Costa Rica, số đơn đăng ký cư trú của công dân Mỹ tăng tới 660% so với năm 2024. Nước này nới lỏng quy định về người nước ngoài cư trú dài hạn, với quy định đầu tư chỉ từ 150.000 USD hoặc chứng minh thu nhập thụ động 2.500 USD mỗi tháng.

Tài liệu dành cho người nhập cư mới được cấp quốc tịch Mỹ tại Chicago, bang Illinois, ngày 25/6. Ảnh: AP

Trong nhiều thập kỷ, châu Âu dẫn đầu thị trường hộ chiếu thứ hai dành cho công dân Mỹ nhờ ưu đãi thuế, quyền đi lại miễn thị thực và khí hậu hấp dẫn cho nhóm hưu trí. Xu hướng hiện nay đang dịch chuyển sang Mỹ Latin và châu Á, khi người Mỹ muốn hộ chiếu thứ hai mở ra cơ hội sống với những trải nghiệm mới.

Công ty Frederick Capital, chuyên về thủ tục quốc tịch và xin cư trú qua đầu tư tại Brazil, cho biết số lượng khách hàng Mỹ tìm đến tư vấn tăng gần 40% trong năm qua.

Andrew Henderson, sáng lập công ty tư vấn Nomad Capitalist chuyên về quốc tịch và đăng ký cư trú, cho biết Mỹ Latin đang tăng trưởng mạnh nhất.

"So với trước năm 2020, số lượng khách hàng quan tâm khu vực này đã tăng gấp đôi. Uruguay, Panama và gần đây là Argentina dẫn đầu làn sóng", ông nói, đồng thời tiết lộ khoảng 10% công việc tư vấn của công ty liên quan đến Mỹ Latin.

Châu Á tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, khoảng 3-7% mỗi năm, tập trung ở các nước như Thái Lan, Singapore và Campuchia. Henderson cho rằng châu Á ít thiên về số lượng khách nhưng có triển vọng đầu tư cao hơn. Thái Lan và Singapore được xem là điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường thân thiện với kinh doanh, chất lượng y tế cao và nhịp sống thú vị.

Hành khách chờ hành lý tại sân bay Newark, bang New Jersey, ngày 6/8. Ảnh: Reuters

Châu Âu vẫn giữ vị trí ổn định với khoảng 20% lượng khách, song tốc độ tăng trưởng đã chững lại do các nước siết chặt chính sách. Bồ Đào Nha, Anh và Tây Ban Nha đều chấm dứt hoặc nâng mức đầu tư tối thiểu cho chương trình nhập cư. Malta buộc phải ngừng cấp hộ chiếu vàng sau phán quyết của tòa án châu Âu. Hy Lạp cũng tăng gấp đôi ngưỡng đầu tư ở những khu vực nóng về nhập cư.

Nếu trước kia chiến lược "phòng thân" bằng quốc tịch thứ hai thường gắn với các tỷ phú toàn cầu, giờ đây nó đã trở nên phổ biến hơn trong nhóm thu nhập cao của Mỹ. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy hơn 3.000 công dân Mỹ bỏ quốc tịch năm 2023.

"Ngày càng nhiều người Mỹ cảm thấy bị hạn chế bởi hệ thống của họ. Với nhiều người, quốc tịch thứ hai không còn là xa xỉ, mà là cách để bảo vệ tài sản và tương lai gia đình", Joseph Boll, giám đốc điều hành Frederick Capital, nhận định.

"Nhiều người Mỹ nhận ra rằng quyền cư trú hay quốc tịch thứ hai chính là loại bảo hiểm tối thượng trước tình trạng biến động hiện nay", Bennis nhận định.

Không chỉ dừng ở tư duy tìm quốc tịch mới như một dạng bảo hiểm, nhiều người Mỹ thực sự lên kế hoạch di cư. Steve Corbin, giám đốc Harvey Law Group tại Grenada, nói những khách hàng của ông khi chọn Mỹ Latin và châu Á thường có ý định chuyển hẳn khỏi Mỹ trong vòng vài tháng sau đó.

Jerry Massey, một chuyên gia tư vấn quản lý nhân lực tại Virginia và đã có quốc tịch kép Mỹ - Dominica, đang ấp ủ có kế hoạch chuyển đến Kuala Lumpur và Bangkok để định cư trong tương lai.

"Tôi thích con người, đồ ăn và chất lượng cuộc sống ở những nơi đó. Đứng ở nhà ga metro của Malaysia sau nửa đêm còn an toàn hơn đi lại giữa thủ đô Washington", ông chia sẻ.

Thanh Danh (Theo Insider, Stuff, Fox)