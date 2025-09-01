Người Mỹ chi tiêu bất chấp lạm phát

Chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ tháng 7 tăng mạnh nhất trong 4 tháng qua, dù lạm phát đi lên, theo Bộ Thương mại.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu tiêu dùng - chiếm hơn hai phần ba nền kinh tế, đã tăng 0,5% trong tháng trước, sau khi tăng 0,4% trong tháng 6.

Trong đó, chi tiêu cho hàng hóa tăng 0,8%. Người Mỹ tăng mua thực phẩm - đồ uống, xe hơi, quần áo - giày dép, đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Tuy nhiên, chi cho xăng dầu và các mặt hàng năng lượng khác giảm.

Khoản chi cho dịch vụ tăng 0,4%, thúc đẩy bởi các nhóm ngành tài chính và bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe cũng như nhà ở và tiện ích. Ngược lại, nhà hàng, quán bar, khách sạn chứng kiến đà thu hẹp.

Tim Quinlan, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Wells Fargo cho rằng việc người tiêu dùng giảm ăn ngoài và đặt phòng khách sạn không phải dấu hiệu nghiêm trọng. "Nhưng nó cũng cho thấy những quyết định ngân sách mà các hộ gia đình cân nhắc khi gặp áp lực", ông nhận xét.

Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị Walmart ở Los Angeles. Ảnh: Reuters

Chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ vẫn mạnh trong bối cảnh giá cả - phản ánh qua chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 2,6% trong tháng 7 so với cùng kỳ 2024, theo Bộ Thương mại. Nếu không tính các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, giá cả đã tăng 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 2. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ghi nhận mức tăng 2,7% so với cùng kỳ và CPI cốt lõi tăng 3,1%.

Thuế nhập khẩu chậm tác động đến lạm phát do doanh nghiệp đang bán ra lượng hàng tích lũy trước khi thuế quan có hiệu lực. Tuy nhiên, tồn kho đã giảm trong quý II và các công ty cảnh báo thuế quan làm tăng chi phí, điều các nhà kinh tế dự đoán cuối cùng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng.

"Chúng tôi dự kiến có thêm lạm phát giá cả không mong muốn do thuế quan gây ra những tháng tới", Scott Anderson, chuyên gia kinh tế trưởng tại BMO Capital Markets nói. Các hộ gia đình cũng dự đoán giá cả sẽ còn tăng. Báo cáo từ Đại học Michigan cho biết kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã tăng lên 4,8% trong tháng 8, từ mức 4,5% vào tháng 7.

Các số liệu này minh họa lý do nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn chưa muốn cắt giảm lãi suất. Lạm phát thấp hơn nhiều so với mức đỉnh khoảng 7% ba năm trước, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Preston Caldwell, chuyên gia kinh tế trưởng tại Morningstar nhận xét dữ liệu cho thấy bức tranh kinh tế nguy cơ chậm lại, nhưng lạm phát cao. "Điều này phần nào gây khó khăn cho Fed, nhưng chúng tôi kỳ vọng họ sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm nay", ông nói.

Phiên An (theo Reuters, AP)