Người Mỹ chi tiền kỷ lục mua xe bán tải

Riêng tháng 12/2025, số tiền người Mỹ chi cho dòng bán tải cỡ lớn đạt kỷ lục trong bối cảnh giá xe mới trung bình cũng ở mức cao nhất.

Kelley Blue Book cho biết giá giao dịch trung bình (ATP) của một chiếc xe mới đã tăng lên 50.326 USD trong tháng cuối cùng của năm 2025, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2024 và tăng 1,1% so với tháng 11 cùng năm. Mong muốn sở hữu một chiếc xe bán tải của người Mỹ đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Theo dữ liệu của Cox Automotive, các dòng xe bán tải cỡ lớn như Ford F-150 và Chevrolet Silverado có giá trung bình là 66.386 USD trong tháng 12/2025, tăng nhẹ 1,9% so với tháng 12/2024. Tuy nhiên, hơn 233.000 chiếc đã bán ra, biến phân khúc này thành một cú hích kinh tế đẩy giá trung bình của toàn ngành lên cao.

Đây không chỉ là kỷ lục của phân khúc bán tải, mà còn nằm trong những tháng có doanh thu cao nhất lịch sử ngành ôtô Mỹ. Điều này cho thấy dòng pickup tiếp tục là "cỗ máy in tiền" của các hãng xe tại Mỹ.

Ford F-series là dòng bán tải bán chạy nhất tại Mỹ. Ảnh: Ford

Hiệu suất của xe bán tải khẳng định rằng giá trung bình không chỉ đơn giản tăng lên vì mọi thứ tự nhiên trở nên đắt đỏ hơn, ngay cả khi lạm phát thấp. Giá tăng là do người mua đang lựa chọn những mặt hàng đắt tiền hơn. Theo Cox, gần 20% người mua sắm đã chọn mua xe hạng sang trong tháng 12 và con số này thậm chí còn chưa bao gồm các loại bán tải cao cấp, vốn ngày càng có đặc điểm giống như xe hạng sang có thêm lớp lót thùng xe.

ATP tháng 12 là 50.326 USD, phản ánh đúng số tiền người mua thực sự trả tại đại lý. Đây không phải là con số duy nhất đạt mức cao kỷ lục. Giá bán lẻ đề xuất (MSRP) trung bình của nhà sản xuất xe mới, thường được gọi là "giá chào bán", cũng lập kỷ lục vào tháng trước, đạt 52.627 USD. Con số này cao hơn 1,2% so với tháng 12/2024. Đáng chú ý, MSRP trung bình đã duy trì mức trên 50.000 USD trong 8 tháng liên tiếp.

Nhà phân tích điều hành của Cox Automotive, Erin Keating, cho biết chỉ số ATP của Kelley Blue Book phản ánh số lượng xe đã bán trong một tháng nhất định, không phải số lượng xe hiện có. Tháng 12/2025, gần 20% khách hàng đã mua xe hạng sang, mức cao nhất trong năm 2025 - và con số này chưa bao gồm số lượng xe cao cấp được khách hàng nhà giàu mua sắm.

Về mảng xe điện, kết quả khá trái chiều, với nguyên nhân chính là sự bất ổn thuế quan và việc mất đi các khoản tín dụng thuế gây ra cho một phân khúc vốn tăng trưởng chậm. Giá giao dịch trung bình của xe điện giảm nhẹ so với tháng 11 nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2024, ở mức trung bình hơn 58.000 USD.

Tuy nhiên, các ưu đãi hào phóng hơn nhiều - mức kỷ lục 18%, gấp hơn hai lần so với xe động cơ đốt trong - đóng vai trò lớn trong việc đẩy doanh số xe điện hàng tháng lên trên 84.000 chiếc trong tháng 12. Con số này là tốt nhất kể từ khi các khoản tín dụng bị bãi bỏ vào tháng 9, nhưng tổng doanh số xe điện năm 2025 khoảng 1,28 triệu chiếc giảm 2% so với năm 2024, theo các nhà phân tích của Cox.

Mỹ Anh