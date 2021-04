Người Mỹ chi ít tiền cho iPhone hơn

Trái với người Việt, iPhone 11 và 12 bản thường bán chạy nhất tại Mỹ đầu 2021.

Người Mỹ chuộng iPhone 12 bản thường và đặc biệt là iPhone 11 nhờ giá rẻ hơn. Ảnh: CIRP

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone 12 series chiếm 61% tổng doanh số bán hàng trong quý I của Apple. Trong đó, iPhone 12 được ưa chuộng nhất còn iPhone 12 mini lại ít được người dùng quan tâm nhất dù đây là phiên bản hoàn toàn mới so với thế hệ iPhone 11 năm ngoái.

Các số liệu bán hàng cũng cho thấy người dùng Mỹ có xu hướng chuyển sang mua iPhone 11 với mức giá thấp hơn thay vì các mẫu iPhone 12 mới nhất. Nhờ vậy, giá bán trung bình của iPhone đã giảm xuống còn 847 USD so với 873 USD từ tháng 12/2020.

Với lợi thế pin tốt, hiệu năng và sức mạnh camera đủ dùng và chưa bị lỗi thời, iPhone 11 tiếp tục là model bán chạy nhất của Apple trong quý I. Máy chiếm 24% tổng doanh số điện thoại thông minh của Apple. Ngôi vị số một được thiết lập từ quý đầu tiên của năm 2020 và duy trì sau hơn một năm.

iPhone 12 mới ra thêm phiên bản màu tím.

Các số liệu trên cho thấy thói quen mua sắm điện thoại Apple của người Mỹ có điểm khác so với người Việt. Nhiều hệ thống bán lẻ điện thoại tại Việt Nam cho biết iPhone 12 Pro và Pro Max có doanh số tốt nhất. Tuy nhiên, cũng giống người Mỹ, iPhone 12 mini cũng "thất sủng" tại thị trường Việt.

iPhone 11 vẫn đang được bán chính hãng mới tại thị trường trong nước với giá khởi điểm từ gần 16 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn so với iPhone 12 khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 12 mini do không được ưa chuộng đã nhanh chóng mất giá xuống chỉ còn nhỉnh hơn vài trăm nghìn đồng so với iPhone 11.

Hoài Anh