Người Mỹ chật vật mua nhà vì lãi suất cao

Khi Shipp-McGhee bắt đầu tìm nhà, lãi suất vay mua chỉ là 2,9%. Một năm sau, khi cô chọn được nhà, lãi đã lên 6,4%.

Vài năm gần đây, thách thức với người mua nhà lần đầu tại Mỹ ngày một tăng. Trong đại dịch, họ bị lép vế bởi những người nhiều tiền mặt và giới đầu tư. Còn hiện tại, khi thị trường hạ nhiệt, lãi suất cho vay lại tăng vọt khiến việc mua nhà thêm xa vời với họ.

Khi lãi suất vay mua nhà chạm 7% năm ngoái, hãng dịch vụ bất động sản Zillow ước tính với thu nhập ở mức trung bình, nếu tiết kiệm 5% mỗi tháng, người Mỹ phải mất 10 năm mới đủ tiền đóng khoản trả trước. Thu nhập trung bình của một gia đình mua nhà lần đầu năm ngoái là 90.000 USD một năm, tăng so với 70.000 USD năm 2019.

Nguồn cung hiện cũng không còn nhiều. Số căn thuộc nhóm rẻ nhất đã giảm 1,5% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, số căn thuộc phân khúc đắt nhất tăng 37%.

Sau khi chờ đợi 2 năm dịch, tháng 8 năm ngoái, vợ chồng Rob và Kelsey Scott mới bắt đầu tìm mua căn nhà đầu tiên, tại Seattle. Với tổng thu nhập 200.000 USD một năm, họ có đủ khả năng tiết kiệm 70.000 USD để trả trước 10% tiền nhà. Dù vậy, cả hai đã phải giảm ngân sách mua nhà, từ 800.000 USD ban đầu, sau khi lãi vay mua tăng vọt.

Vợ chồng Rob và Kelsey Scott mua căn nhà đầu tiên vào cuối năm ngoái. Ảnh: Rob Scott

Cuối cùng, nhà Scott mua được một căn 2 phòng ngủ, phải trả thêm 50.000 USD so với giá chào bán là 650.000 USD. "Nếu so với cha mẹ – những người mua nhà ở tuổi gần 30, chúng tôi đúng là không bằng. Nhưng so với hiện tại, chúng tôi vẫn đúng tiến độ", Rob (35 tuổi) cho biết.

Theo Hiệp hội Các hãng Bất động sản Quốc gia Mỹ, tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu nước này đã tăng từ 29 năm 1981 lên 36 năm ngoái. Skylar Olsen – kinh tế trưởng tại Zillow cho rằng nguyên nhân là giá nhà tăng nhanh hơn lương.

Tại thành phố New York, Maddy Duleyrie (29 tuổi) mới mua được chung cư nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ. Dù "may mắn có công việc lương cao", Duleyrie cũng không thể tự mua được căn hộ nếu vẫn giữ "phong cách sống" cô muốn.

"Tôi không quen ai ở tuổi mình có thể tự mua nhà", cô nói. Nhờ số tiền cha mẹ cho, Duleyrie cuối năm ngoái đã trả trước tiền mua một căn hộ cao cấp tại khu West Village ở Manhattan.

Olsen cho biết trước đại dịch, khoảng một phần ba người mua nhà cần sự hỗ trợ từ gia đình hoặc bạn bè để có tiền trả trước. Tỷ lệ này năm 2021 đã lên 40%.

"Tôi còn thấy một số cha mẹ tặng con cái cả căn hộ triệu USD", Kimberly Jay – một môi giới bất động sản tại New York cho biết, "Đây là thành phố của người giàu".

Kể cả ở nơi rẻ hơn như Dallas, ít nhất nửa số người trẻ mua nhà lần đầu cần hỗ trợ tài chính từ gia đình, hãng môi giới Connie Segovia cho biết. Phần lớn nhận được toàn bộ tiền trả trước mua nhà.

Nhưng với một số người khác, lựa chọn duy nhất là cố mua nhà. Ashley Shipp-McGhee (39 tuổi) trước đây không có ý định mua. Nhưng sau khi nhận nuôi 2 con của người cô đã mất, cô cần nơi ở rộng rãi hơn.

Shipp-McGhee bắt đầu tìm mua nhà tháng 12/2021 tại ngoại ô St. Louis (Illinois), với ngân sách 260.000 USD. Sau gần một năm tìm kiếm và đi xem 30 căn nhà, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi ở với giá 256.000 USD.

Tuy nhiên, ở thời điểm bắt đầu tìm nhà, lãi suất vay mua chỉ là 2,9%. Đến khi cô mua xong, lãi suất đã lên 6,4%. Điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái. "Chúng tôi cần nhà để ở ngay. Khi thêm 2 đứa trẻ, tôi biết mình phải làm điều này", Shipp-McGhee nói.

Hà Thu (theo Bloomberg)