Người Mỹ cần thu nhập bao nhiêu để ở nhà chăm con?

Thu nhập tối thiểu để các gia đình Mỹ có vợ hoặc chồng nghỉ ở nhà chăm con khác nhau tùy bang, trong đó có nơi cần đến hơn 100.000 USD mỗi năm.

Với nhiều cặp vợ chồng Mỹ, một trong những câu hỏi hóc búa về tiền bạc xuất hiện từ rất sớm sau sinh là: liệu có hợp lý về mặt tài chính nếu một trong hai người nghỉ việc để ở nhà chăm con?

Đây là ý tưởng được không ít gia đình cân nhắc khi chi phí trông trẻ đang tăng cao ở Mỹ. SmartAsset gần đây công bố phân tích mới, sử dụng công cụ tính "mức sống tối thiểu" của Viện MIT, cho thấy các gia đình chỉ có một nguồn thu nhập như vậy sẽ gặp khó khăn hơn bao giờ hết trong năm 2026.

Bản phân tích này xem xét mức thu nhập tối thiểu mà một người Mỹ cần kiếm được để nuôi một hộ gia đình gồm bạn đời ở nhà trông con nhỏ. Công cụ tính cộng các khoản thiết yếu như nhà ở, thực phẩm, y tế, đi lại, đồng thời loại trừ các khoản không bắt buộc như giải trí.

Kết quả cho thấy mức độ khả thi của quyết định để một người nghỉ làm ở nhà chăm con thay đổi theo từng bang. Nhưng kể cả cân bằng được, điều này để lại những hệ lụy dài hạn cần cân nhắc.

Một gia đình đi dạo tại công viên Mud Island Greenbelt ở Memphis, ngày 26/1. Ảnh: AP

Hawaii được xem là nơi khó khăn nhất đối với những gia đình "cắt cử" một người ở nhà chăm con. Tại bang này, người đi làm cần kiếm được tối thiểu 102.773 USD mỗi năm để nuôi gia đình ba người chỉ bằng một nguồn thu.

Massachusetts, California, New York, Connecticut và Washington cũng thuộc nhóm đắt đỏ nhất, khi gia đình ba người sống bằng một nguồn thu nhập cần trên 90.000 USD.

West Virginia là bang "dễ thở" hơn, với mức thu nhập 68.000 USD mỗi năm để một người có thể ở nhà, nhưng mức thu nhập trung bình ở bang này thấp hơn mức bình quân toàn quốc.

Một lý do lớn khác khiến nhiều gia đình tính chuyện để một người ở nhà chăm con là chi phí trông trẻ ngày càng đắt đỏ. Theo Viện Chính sách Kinh tế, chi phí trông trẻ toàn thời gian còn cao hơn học phí đại học công lập tại 38 bang và thủ đô Washington.

Nhưng loại bỏ chi phí trông trẻ không đồng nghĩa mô hình một nguồn thu sẽ lập tức tỏ ra hiệu quả về mặt tài chính.

Binh sĩ Mỹ bế con nhỏ ở Wahiawa, Hawaii, năm 2011. Ảnh: AFP

Tại Hawaii, một gia đình cả bố và mẹ đi làm cần mức thu nhập khoảng 115.814 USD mỗi năm để trang trải các khoản cơ bản, bao gồm cả tiền trông trẻ. Con số này chỉ cao hơn khoảng 13.000 USD so với mức cần thiết cho mô hình một nguồn thu nhập.

Trong khi đó, thu nhập trung vị của hộ gia đình tại Hawaii chỉ khoảng 98.000 USD, theo Cục Điều tra Dân số, đồng nghĩa không ít gia đình không đạt thu nhập cần thiết, bất kể có một hay cả hai bố mẹ đi làm.

Rời thị trường lao động một thời gian dài cũng có thể để lại hệ lụy dai dẳng với những ông bố hoặc bà mẹ trẻ, đặc biệt là về thu nhập và cơ hội thăng tiến, Emily Green, giám đốc mảng quản lý tài sản tại Ellevest, chia sẻ.

Phụ nữ chịu tác động mạnh hơn. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 84% người chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con là phụ nữ, khiến họ dễ gặp gián đoạn sự nghiệp, bỏ lỡ mốc tăng lương và chậm tích lũy hưu trí.

Đức Trung (Theo CNBC News, ABC News, AP)