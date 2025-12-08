Người Mỹ buộc phải đi làm lại sau khi nghỉ hưu

Nghỉ hưu chưa đầy một năm, bà Sylvia buộc phải xin làm thu ngân siêu thị vì khoản trợ cấp ít ỏi không đủ sống, dù bản thân có bằng thạc sĩ.

Ở tuổi 64, khoản trợ cấp an sinh xã hội chưa đến 2.000 USD mỗi tháng không đủ để Sylvia trả các hóa đơn cơ bản, trong khi tiền tiết kiệm dưỡng già gần như bằng không. Từng có bằng thạc sĩ hành chính công tại Albany (New York) và hàng chục năm kinh nghiệm, bà vẫn không thể tìm được việc đúng chuyên môn.

"Kinh nghiệm và bằng cấp trở nên vô giá trị trước áp lực tài chính", bà nói về quyết định đi làm thu ngân để mưu sinh.

Hoàn cảnh của Sylvia đang trở thành xu hướng đáng lo ngại tại Mỹ. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis ghi nhận khoảng 2,4 triệu người về hưu đã quay lại thị trường lao động, con số thực tế vượt xa dự báo. Phân tích của Indeed Hiring Lab cũng cho thấy 1,5 triệu người nghỉ hưu đã tái gia nhập lực lượng lao động.

Động lực chính là tiền bạc. Nghiên cứu của hãng T. Rowe Price ước tính 48% người già đi làm lại vì áp lực tài chính. Đa số họ, theo Đại học Chicago, không có khoản tích lũy nào đáng kể.

Tuy nhiên, quay lại làm việc ở tuổi xế chiều không dễ dàng. Ngoài rào cản về công nghệ và nạn phân biệt tuổi tác, nhiều người còn rơi vào "bẫy thu nhập".

Khoảng 2,4 triệu người về hưu đã quay lại thị trường lao động. Ảnh minh họa: BI

Claudia Rufino, 72 tuổi, là một ví dụ. Từng là mẹ đơn thân làm đủ nghề nhưng không có tích lũy, hiện bà sống dựa vào khoản trợ cấp 1.103 USD mỗi tháng. Bà phải đi trông trẻ bán thời gian để kiếm thêm. Rufino muốn làm nhiều hơn, nhưng nếu thu nhập vượt quá mức quy định, bà sẽ bị cắt trợ cấp y tế (Medicaid) và bị tăng tiền thuê nhà ở xã hội.

"Nếu chăm chỉ hơn, tôi lại nghèo đi. Đó là sự đánh đổi không thể chấp nhận", bà nói.

Bà Jessica Johnston, Giám đốc Trung tâm Phúc lợi Kinh tế thuộc Hội đồng Quốc gia về Lão hóa (NCOA), cho rằng người lao động cần tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ công. Ước tính có khoảng 9 triệu người cao tuổi đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm (SNAP) nhưng chưa đăng ký.

"Tôi luôn tin rằng bạn không thể chỉ dựa vào tiết kiệm để thoát nghèo. Hãy tận dụng mọi hỗ trợ từ chính phủ khi các chính sách hưu trí chưa được cải thiện", bà Johnston nói.

Bên cạnh áp lực tài chính, một số người quay lại làm việc để tìm niềm vui. Một cựu giáo viên 75 tuổi cho biết bà đi dạy thay bán thời gian sau 10 năm nghỉ hưu vì nhớ nghề. "Tuổi tác không quan trọng, miễn là bạn còn được việc. Tôi hạnh phúc nhất khi ở trong lớp học", bà chia sẻ.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)