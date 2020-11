Người Mỹ bế tắc vì thất nghiệp suốt nhiều tháng

Eva Gryczon chưa bao giờ thất nghiệp quá vài tuần, dù là trong khủng hoảng 2008, cho đến khi đại dịch xuất hiện.

Đầu năm nay, thành phố Las Vegas phong tỏa vì Covid-19, khiến Gryczon cùng lúc mất cả hai công việc là trợ lý giám đốc cho một hãng sản xuất máy đánh bạc và người chơi guitar cho ban nhạc địa phương. Dù ngày nào cũng đọc thông báo tuyển dụng và nộp đơn cho hàng chục vị trí, cô vẫn chưa được tuyển.

Tháng trước, cô vào đến vòng cuối cùng với vị trí tại một công ty sản xuất máy đánh bạc, nhưng cũng không được chọn. Gryczon cũng đang cố tận dụng một chứng chỉ về bất động sản cô có cách đây gần 20 năm để biến nó thành công việc toàn thời gian.

Trước đó, Gryczon chưa bao giờ thất nghiệp quá vài tuần. Trong khủng hoảng tài chính 2008, cô cũng tìm được việc làm mới chỉ trong vòng một tháng.

Eva Gryczon chưa bao giờ thất nghiệp quá vài tuần. Ảnh: Eva Gryczon

"Điều điên rồ là tôi có hồ sơ rất tốt, nhiều năm kinh nghiệm và cả thư giới thiệu của lãnh đạo", Gryczon cho biết, "Tôi chỉ hy vọng mọi thứ có bước ngoặt và công việc xuất hiện trở lại". Cô đang sống nhờ tiền tiết kiệm và thu nhập từ nghề thiết kế của chồng, sau khi khoản trợ cấp thất nghiệp 423 USD một tuần không còn.

Khi đại dịch vẫn hoành hành tại Mỹ, số người thất nghiệp dài hạn như Gryczon ngày càng nhiều. Tính đến tháng 10, gần 3,6 triệu người Mỹ đã thất nghiệp ít nhất 27 tuần. Con số này tăng gần 50% so với tháng 9, theo báo cáo việc làm của Cục Thống kê Lao động Mỹ, và chiếm gần một phần ba số người thất nghiệp.

Số liệu này được dự báo tiếp tục tăng trong các tháng tới, do việc tuyển dụng đang chậm lại. Nền kinh tế này đã tạo thêm 638.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn so với dự báo của các nhà kinh tế học, nhưng chậm lại đáng kể so với các tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm về 6,9%.

Kate Bahn - Giám đốc chính sách thị trường lao động tại Trung tâm Tăng trưởng Bình đẳng Washington cho rằng các số này rất đáng lo ngại, dù việc sa thải diễn ra ở mọi nơi và chủ yếu do yêu cầu phong tỏa của chính quyền. "Việc đưa những người này quay lại làm việc sẽ ngày càng khó", Bahn nói, nhấn mạnh rằng họ có thể bị buộc nhận những công việc rủi ro có mức lương thấp hơn, hoặc rời khỏi thị trường lao động hoàn toàn.

Những người thất nghiệp dài hạn cũng đang dần hết trợ cấp của bang, do thông thường khoản này chỉ kéo dài trong 6 tháng. Hiện tại, họ có thể tham gia một chương trình mà Quốc hội Mỹ tạo ra hồi tháng 3 để xoa dịu tác động của đại dịch. Chương trình này cung cấp cho người thất nghiệp thêm 13 tuần trợ cấp nữa, nhưng nó cũng sẽ hết hạn cuối năm nay. Khoảng 4 triệu người đang tham gia chương trình này tại thời điểm giữa tháng 10.

Tại New Jersey, dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm về 6,7% trong tháng 9, từ 16,8% tháng 6, Jalyn Anderson vẫn không tìm được việc. Anh mất vị trí giám đốc video cho một thương hiệu thời trang hồi tháng 3, nhưng được đền bù 3 tháng lương. Giờ đây, khoản trợ cấp thất nghiệp bang của anh, trị giá 504 USD một tuần, sắp hết hạn. Anh đang phải dùng đến tiền tiết kiệm để nuôi sống bản thân và con gái 11 tuổi.

Jalyn Anderson vẫn thất nghiệp từ tháng 3. Ảnh: Jalyn Anderson

Anderson đã ứng tuyển nhiều việc làm trên LinkedIn, nhưng nhận thấy ngay khi bài đăng xuất hiện, hàng loạt người cũng ứng tuyển chỉ trong vài phút. Anh cũng đã đi phỏng vấn vài lần năm nay mà chưa thành công.

"Thị trường việc làm bây giờ có tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Các công ty vẫn chưa tuyển lại vị trí họ từng loại bỏ", Anderson cho biết.

Điều tệ hơn cả là anh lo ngại Quốc hội, cũng như cả nước Mỹ, sẽ vẫn bước tiếp dù kinh tế phục hồi chậm chạp. Các nghị sĩ dường như không vội thông qua gói kích thích mới để giúp người thất nghiệp.

"Tôi cảm thấy như bị bỏ quên", Anderson nói.

Hà Thu (theo CNN)