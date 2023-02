Người mua vàng vía Thần Tài lỗ 2 triệu đồng sau một tuần

Khoản lỗ cho mỗi lượng vàng miếng SJC mua trong dịp vía Thần Tài và bán ra cuối tuần này khoảng 1,2 triệu đồng, còn vàng nhẫn là 2 triệu đồng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 66,4 triệu đồng và bán ra 67,4 triệu đồng, lần lượt giảm 300.000 đồng và 100.000 đồng so với hôm qua.

Trong trường hợp nhà đầu tư mua ở vùng giá 67,6 triệu đồng vào ngày vía Thần Tài (31/1) và bán ra hôm nay thì lỗ 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Khoản lỗ này gấp đôi so với giai đoạn tương tự của năm 2021, nhưng thấp hơn năm ngoái khoảng 700.000 đồng một lượng.

Đối với vàng nhẫn, khoản lỗ lớn hơn khi các nhà vàng liên tục hạ nhiệt thị trường sau sóng tăng lên 54,5 - 55,8 ngày vía Thần Tài.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và một số tiệm vàng quy mô lớn ở TP HCM hiện mua vào mỗi lượng vàng nhẫn 53,7 triệu đồng và bán ra 54,8 triệu đồng, lần lượt giảm 600.000 đồng và 800.000 đồng so với phiên hôm trước. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp bởi cộng hưởng từ đà lao dốc của thị trường kim loại quý thế giới và nhu cầu trong nước đối với mặt hàng này suy yếu sau ngày vía Thần Tài.

Nếu nhà đầu tư mua vàng nhẫn và các sản phẩm vàng ép vỉ in chữ, linh vật ngày vía Thần Tài, nay bán ra lỗ 2,1 triệu đồng, chưa tính tiền công chế tác 100.000-150.000 đồng mỗi sản phẩm.

Ông Hòa, chủ một tiệm vàng ở quận 8 (TP HCM), cho biết chênh lệch so với cách đây một tuần tương đối lớn nhưng khách hàng bán ra không đáng kể vì các mẫu sản phẩm vàng in chữ, linh vật được mua vì mục đích cầu may và trọng lượng thường không quá nửa chỉ nên lỗ không nhiều. Ông Hòa ước tính từ sau vía Thần Tài đến nay mới thu lại khoảng 40 lượng, chủ yếu là nhẫn trơn.

Chốt phiên giao dịch 3/2, giá vàng thế giới giảm 48 USD xuống 1.864 USD do báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước khoảng 600.000 đồng và khoảng 13,3 triệu đồng so với vàng miếng.

Thiên Ngân