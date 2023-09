Người mua ôtô cũ chờ một tháng để ra biển số

Từ 15/8, thủ tục thu hồi biển số, cấp mới đăng ký ôtô cũ mất nhiều thời gian hơn trước, có xe hơn một tháng vẫn chưa thể ra biển.

Hơn một tháng qua, Minh Hùng, quản lý một showroom xe cũ ở TP Thủ Đức, TP HCM cho biết, nhân viên của anh vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục thu hồi biển số chiếc VinFast Fadil để sang tên cho khách. Xe mang biển Bà Rịa - Vũng Tàu và thuộc đời chủ thứ hai, trước đó xe của chủ ở Hà Tĩnh. Khách mua mới tại TP HCM.

Minh Hùng cho biết khi cầm hồ sơ gốc chiếc Fadil từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên TP HCM để làm thủ tục đăng ký xe, công an nơi đây không chấp thuận phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dạng hình ảnh do công an Bà Rịa - Vũng Tàu cấp (công an Hà Tĩnh gửi). Lý do là bởi theo Thông tư 24, với xe lắp ráp trong nước, dữ liệu điện tử của Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng được hệ thống đăng ký, quản lý xe tiếp nhận từ cổng dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm. Trong trường hợp chưa có dữ liệu điện tử Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng thì dùng loại bản giấy.

Người dân làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở quận Bình Thạnh. Ảnh: Phạm Trung

"Không có bản giấy của phiếu xuất xưởng nên xe chưa thể làm thủ tục thu hồi biển số, vì thế chúng tôi không bán được cho khách mới. Xe này đã công chứng hợp đồng mua bán hơn một tháng nên chủ xe chắc chắn bị phạt hành chính", anh Hùng nói.

Thông tư 24 quy định thời hạn không quá 30 ngày, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi biển số kể từ thời điểm làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe. Nếu không, sẽ bị phạt từ 2-4 triệu đồng đối với cá nhân và 4-8 triệu đồng đối với tổ chức, theo Nghị định 100/2019. Minh Hùng nói rằng, những trường hợp xe khách ký gửi, chủ showroom nhận ủy quyền làm thủ tục giấy tờ thường sẽ đóng phạt cho chủ xe vì "lỗi đâu phải của họ".

Tương tự showroom của Hùng, nhiều đại lý kinh doanh xe cũ ở TP HCM cho biết, vì vướng mắc giấy tờ, thời gian để hoàn thành thủ tục thu hồi biển số, cấp giấy chứng nhận (cà vẹt xe) và biển số mất khoảng 2-3 tuần hoặc hơn một tháng. Khi chưa có Thông tư 24, tức việc mua-bán xe kèm cả biển số, quá trình rút hồ sơ, chuyển quyền sở hữu chỉ mất vài ngày nếu chủ xe cũ và người mua mới cùng tỉnh, thành phố. Nếu mua-bán xe ở hai tỉnh khác nhau, thời gian khoảng một tuần.

Tương tự TP HCM, người dân tại Hà Nội cũng mất nửa tháng hoặc hơn khi làm thủ tục thu hồi biển số, sang tên cho chủ mới. Anh Thành Trung (quận Ba Đình) mua một chiếc Santa Fe cũ nhưng đã 15 ngày chủ cũ vẫn chưa hoàn thành thủ tục thu hồi biển số.

Trong khi đó, Phùng Quân (Bắc Ninh) mua chiếc Innova cũ tại Hà Nội và phải chờ một tháng rưỡi để chạy được xe ra đường. Anh cho biết phía cửa hàng bán xe làm thu hồi biển số từ chủ cũ mất 17 ngày. Anh mua xe trả góp mất thêm 7 ngày, tổng cộng 24 ngày.

Sau khi có cà vẹt mới, Quân chờ thêm 21 ngày nữa để ngân hàng giải ngân. Trong khi đó trước đây, anh mua chiếc Kia K3 cũ cũng vay ngân hàng nhưng chỉ mất khoảng 10-12 ngày cho tất cả các thủ tục. Theo Quân, những người mua xe cũ chạy dịch vụ như anh sẽ tốn rất nhiều chi phí cho mỗi lần đổi xe vì nằm chờ lâu mà không được lăn bánh.

Chiếc Innova của anh Phùng Quân tại Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Một cán bộ phòng đăng ký xe tại Hà Nội cho biết, việc thời gian sang tên, đổi chủ, ra biển số mới cho ôtô qua sử dụng tốn nhiều thời gian vì lượng người dân có nhu cầu này quá tải, chưa quen với các yêu cầu mới, cũng như những trục trặc khi các quy định mới chưa được vận hành trơn tru hay đơn vị cung cấp phôi biển số không đáp ứng kịp.

Những người buôn xe cũ lâu năm cho biết trước đây, nhiều người có thói quen chỉ ký hợp đồng mua bán xe và sử dụng luôn mà không sang tên đổi chủ. Kể từ sau Thông tư 24 về biển số định danh, tức sau 15/8, nhu cầu này tăng vọt vì "ai cũng sợ bị phạt vì đi xe không chính chủ".

Việc mua bán ôtô, xe máy cũ từ sau 15/8 sẽ không kèm biển số và thủ tục thu hồi biển số cần có mặt của chủ xe. Tuy vậy không phải lúc nào cũng liên lạc được với chủ cũ hoặc họ không sẵn sàng hỗ trợ nên thời gian bị kéo dài.

Khác với ôtô cũ, việc đăng ký lăn bánh, ra biển cho ôtô mới không bị ảnh hưởng vì không có thủ tục rút hồ sơ gốc, thu hồi biển số để làm định danh cho chủ mới.

"Vì không biết được thời gian có thể ra đăng ký mới và biển số cho khách, nên chúng tôi không dám hứa với khách", một chủ showroom xe cũ trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM nói. "Khách hàng cũng e ngại về thủ tục mất nhiều thời gian nên nhu cầu mua xe cũng giảm nhiệt".

Theo các đại lý kinh doanh xe cũ, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, giá xe mới liên tục được khuyến mại, giao dịch xe cũ giảm 20-30% so với trước 15/8.

Các chủ showroom kinh doanh xe cũ cho biết, quy định về biển số định danh giúp việc quản lý nhà nước tốt hơn và hoạt động kinh doanh của họ cũng xáo trộn theo. Đặc biệt là việc tốn nhiều thời gian hơn khi làm thủ tục đăng ký xe cũ khiến thanh khoản một mẫu xe chậm lại.

Một chủ showroom kinh doanh xe cũ ở Đăk Lăk cho biết, trước đây mỗi tháng có thể bán 3-4 xe thì với tình hình hiện tại, có thể chỉ bán được một xe. Khi dòng tiền "chôn" theo một mẫu xe không thể đăng ký cho khách có nhu cầu, lợi nhuận vì thế không thể sinh ra, trong khi lãi vay ngân hàng (nếu có), chi phí vận hành, nhà xưởng, nhân công... vẫn phải chi.

Phạm Trung - Ánh Dương