Người mua nhà phố Phúc An Asuka được hỗ trợ vay vốn

An GiangKhách hàng sẽ được Trần Anh Group cho vay mua nhà tại Phúc An Asuka, miễn lãi suất trong 12 tháng đầu tiên.

Theo đó người chọn mua sản phẩm nhà phố Phúc An Asuka sẽ được tiếp cận nguồn vốn lên tới 70% giá trị xây dựng (giá nhà thô) hoặc 48% giá trị hợp đồng trong vòng 5 năm. Nguồn vốn vay đến từ đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group với lãi suất cố định là 12% mỗi năm theo dư nợ giảm dần. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn lãi suất trong 12 tháng đầu tiên.

Nhà phố Phúc An Asuka triển khai tại TP Châu Đốc vào tháng 3. Ảnh: Trần Anh Group

Theo đại diện Trần Anh Group, hiện đối với những căn nhà có diện tích trung bình từ 62-100 m2 gần trung tâm, nhiều người mua phải cần đến đòn bẩy tài chính. Trong bối cảnh ngân hàng siết tín dụng và tăng lãi suất cho vay bất động sản, nhu cầu vay vốn mua nhà của người dân gặp khó khăn hơn. Vì thế, việc tiếp cận nguồn vốn cùng với phương thức thanh toán linh hoạt giúp họ có thể sở hữu nhà, giảm bớt áp lực tài chính.

Dự án Phúc An Asuka đánh dấu sự tham gia của Trần Anh Group tại thị trường An Giang đầu năm nay. Khu đô thị tọa lạc tại mặt tiền đường đường Tôn Đức Thắng (quốc lộ 91), TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, sẽ cung cấp ra thị trường gần 2.000 sản phẩm, bao gồm nhà phố, shophouse và biệt thự.

Công viên nội khu tại Phúc An Asuka. Ảnh: Trần Anh Group

Đại diện Trần Anh Group nhận định, An Giang là địa phương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có thế mạnh về lúa gạo và cá tra, nguồn xuất khẩu nông thủy sản, vị thế trung tâm tại đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây còn hưởng lợi từ TP Châu Đốc - điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Điều này giúp dự án sở hữu khả năng mang lại lợi nhuận kép từ các hình thức cho thuê, mở nhà hàng, quán cà phê, cho thuê văn phòng...

Từ đây, cư dân cũng dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận thông qua hệ thống cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi... Khi tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi vào hoạt động, lưu lượng lưu thông sẽ đông đúc và nhanh chóng hơn, với sự kết nối vào tuyến quốc lộ 91 sẽ giúp khu đô thị Phúc An Asuka được hưởng lợi.

Trước đó, Trần Anh Group từng phát triển nhiều dự án như Phúc An Ashita (Bình Dương), West Lakes Golf & Villas và La Villa Green City (Long An)...

Quế Anh