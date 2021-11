Người mua nhà áp lực khi giá vật liệu leo thang

Giá vật liệu tăng gây áp lực với nhiều nhà thầu, kéo theo giá nhà tăng, đặt ra bài toán tài chính đối với các gia đình trẻ có nhu cầu sở hữu căn hộ.

Giá vật liệu đồng loạt tăng

Khi các công trình xây dựng đang đẩy mạnh trở lại sau thời gian tạm ngừng vì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng từ sắt thép, bê tông, ống nhựa lại đồng loạt điều chỉnh giá. Đặc biệt, thép là mặt hàng tăng giá liên tục kể từ quý 4.

Đối với thị trường thép, từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh mức tăng giá bán vào khoảng 17.000-192.000 đồng/kg tùy từng thương hiệu. Cụ thể, giá thép cuộn CB240 của Tập đoàn Hòa Phát tại miền Bắc tăng 460 đồng/kg, hiện ở mức 16.770 đồng/kg; thép cây D10 CB300 tăng 410 đồng/kg, lên mức 16.820 đồng/kg.

Giá vật liệu xây dựng tăng gây áp lực mua nhà đối với các hộ gia đình trẻ. Ảnh: Phương Đông.

Tương tự, từ ngày 25/10, giá xi măng cũng tăng mạnh, trung bình từ 80.000 - 100.000 đồng một tấn. Nguyên nhân là do giá than trong nước tăng bình quân từ 7% - 10%, dầu DO dùng để đốt khi mới sấy lò cũng tăng giá hơn 10% và hàng loạt phụ gia dùng trong sản xuất xi măng đều tăng giá. Trong khi đó, giá than chiếm 40% - 45% giá thành sản xuất xi măng buộc nhà sản xuất phải tăng giá bán.

Giới chuyên gia nhận định, các nhà thầu đều vấp phải khó khăn do các chủ đầu tư không phải vốn nhà nước, đa số đều sử dụng loại hợp đồng đơn giá cố định và không điều chỉnh ở thời điểm ký, trừ trường hợp bất khả kháng.

Do đó, đơn giá xây lắp đang bị đội cao hơn hẳn so với dự toán ban đầu, ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư. Ngoài ra, khi vật liệu xây dựng tăng giá, giá bán nhà ở thời gian tới dự đoán sẽ tăng theo giá tăng của vật liệu để bù đắp chi phí, áp lực đối với người mua nhà sẽ càng cao hơn.

Theo báo cáo quý 3 của CBRE, tổng nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm 2021 tại thị trường phía Nam giảm 35% so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với đó, số lượng căn hộ bán được trong quý 3/2021 giảm đến 68%. Về mức giá căn hộ sơ cấp, dự kiến sẽ tiếp tục tăng 2-8% vào cuối năm tùy phân khúc.

Dưới sức ép của việc tăng giá vật liệu cùng giá nhà tăng bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tạo nên sức ép đối với các hộ gia đình trẻ mong muốn sở hữu ngôi nhà an cư, lạc nghiệp. Cùng với đó, nguồn cung dòng sản phẩm căn hộ dưới 2 tỷ đồng cũng trở nên thiếu hụt tại TP. HCM.

Thành phố vệ tinh - lựa chọn mới cho gia đình trẻ

Các dự án nằm tại thành phố lớn như Thuận An, Dĩ An, Biên Hòa với vị trí giáp ranh TP, Thủ Đức ngày càng thu hút nhiều gia đình trẻ, có tài chính khiêm tốn và mong muốn sở hữu căn hộ cho mình. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thuận tiện kết nối với mức giá phù hợp tạo nên sức hút với các sản phẩm khu vực này.

Đón đầu nhu cầu muốn sở hữu căn hộ tại thành phố vệ tinh, dự án Iris Tower với vị trí ngay trung tâm thành phố Thuận An cùng hệ tiện ích nội khu đa dạng là lựa chọn phù hợp cho gia đình trẻ. Dự án có mức giá 23 triệu mỗi m2, cùng nhiều phương thức thanh toán ưu đãi.

Phối cảnh dự án Iris Tower. Ảnh: Iris Tower

Chủ đầu tư cho biết, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% ký hợp đồng mua bán, thanh toán 1,5% mỗi tháng đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến 70% giá trị căn hộ, ân hạn gốc 12 tháng và hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà.

Phương thức thanh toán này giải quyết bài toán tài chính, gia tăng cơ hội sở hữu căn hộ Iris Tower cho các hộ gia đình trẻ. Các căn hộ 2 phòng ngủ tại đây có đầy đủ tiện nghi, sở hữu không gian sống xanh cùng chuỗi tiện ích nội khu, ngoại khu cao cấp dành riêng cho cư dân Iris Tower.

Đại diện UniHomes - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án cho biết dự án đã xây đến tầng 22/23 tầng và chuẩn bị cất nóc, dự kiến sẽ bàn giao nhà vào quý 2 năm 2022. Chỉ sau vài tháng ký hợp đồng mua bán, gia đình trẻ có thể nhận nhà và chuyển đến nơi ở mới.

"Với phương thức thanh toán phù hợp cùng hệ thống tiện ích vượt trội phục vụ cư dân, Iris Tower sẽ là chốn an cư khởi đầu cho các hộ gia đình trẻ", đại diện UniHomes nhấn mạnh.

Phạm Mây