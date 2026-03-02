Người mua dâm muốn thoát án tù phải học 'chữa nghiện tình dục'

MỹThay vì phải ngồi tù và bị ghi án tích, những người bị bắt quả tang quan hệ với gái mại dâm ở Los Angeles có thể tham gia khóa học cải tạo gọi là "John School".

Chương trình cải tạo theo lệnh tòa án không chính thống này giúp những người đàn ông có hành vi đồi trụy từ bỏ thói xấu, giúp cứu vãn sự nghiệp, hôn nhân và thậm chí cả tính mạng của họ.

"Hầu hết đàn ông nghĩ mại dâm không gây hại cho ai. 'Cô ta muốn tiền, tôi muốn tình dục'. Điều đó hoàn toàn sai", Bill Margolis, người sáng lập Prostitution Diversion Program (chương trình chuyển hướng xử lý đối với hành vi mại dâm thay vì truy tố hình sự), hay còn gọi là "John School", cho biết.

Chương trình này được thiết kế để phơi bày sự thật kinh hoàng về ngành công nghiệp mua bán tình dục và giúp những người mua dâm quay trở lại con đường đúng đắn.

Bill từng làm cảnh sát phòng chống tệ nạn ở Los Angeles trong 30 năm, chứng kiến phụ nữ bị bắt làm nô lệ, đánh đập và bị những tên ma cô tàn nhẫn ép làm những việc kinh khủng. Ông cũng chứng kiến khách mua dâm bị trộm cướp, bị bắn, bị lây nhiễm HIV và mất gia đình vì nghiện tình dục. Bill tin rằng việc vạch trần sự thật tàn khốc của ngành công nghiệp này đủ để khiến đàn ông phải suy nghĩ lại.

"Chúng tôi mời một cô gái trẻ, một người sống sót, bước vào căn phòng có 40 đàn ông. Khi cô ấy kể về quá khứ, về những gì bố đã làm với cô ấy, tất cả đàn ông trong phòng rơi nước mắt", Bill mô tả một trong những diễn giả của chương trình.

Gái mại dâm tại khu đèn đỏ "The Blade". Ảnh: California Post

Khóa học một ngày này cung cấp các lớp học trực tuyến, trong đó những người bị bắt giữ được nghe thống kê, sự thật và những câu chuyện kinh hoàng từ những người từng là khách mua dâm và gái mại dâm ở các khu đèn đỏ như khu Figueroa Corridor khét tiếng của Los Angeles, hay còn gọi là "The Blade".

Chương trình bắt đầu tại Los Angeles, sau đó mở rộng sang Riverside, Orange, Ventura và Santa Barbara. Bill cho biết, chương trình có hơn 4.400 cựu học viên, bao gồm công nhân lao động phổ thông, bác sĩ, luật sư và cả người nổi tiếng.

Theo Bill, một ngày tham gia "John School" không chỉ giúp những khách mua dâm tránh khỏi tù tội mà còn xóa bỏ án tích khỏi hồ sơ của họ.

"Tôi từng tiêu 1.000 USD mỗi tháng cho gái gú. Tôi thậm chí không đủ tiền mua quần áo và đồ dùng cho con cái", cựu học viên tên Eddy cho biết.

Eddy bắt đầu lui tới "The Blade" khi công việc và hôn nhân gặp trục trặc. Từ việc nhìn ngắm phụ nữ, anh ta bắt đầu trò chuyện, rồi trả tiền cho những lần quan hệ tình dục, cuối cùng là những cuộc vui hết mình trong xe, 3-4 lần một tuần.

Khi bị tống vào xe cảnh sát, Eddy được tòa án cho hai lựa chọn: Ngồi tù tối đa sáu tháng hoặc đến "John School".

Đến khi tham gia chương trình này, Eddy mới nhận ra có bao nhiêu người đàn ông đang phải chịu đựng chứng nghiện tình dục. "John School" đã giúp Eddy hiểu về tâm lý học của thói quen và tìm một nhà trị liệu cho chứng nghiện tình dục. Eddy cho biết không còn ham muốn quay lại "The Blade" kể từ khi hoàn thành chương trình.

Eddy không phải là trường hợp thành công duy nhất của "John School". Trong 5 năm đầu triển khai, trong số 1.550 người đàn ông được gửi đến khóa học, chỉ 4 người bị bắt lại vì hành vi gạ gẫm mua bán dâm.

Hàng chục chương trình tương tự đã mọc lên khắp cả nước trong những năm gần đây, bao gồm ở Chicago, Washington DC, Nashville và St. Paul.

Năm ngoái, Kyle Snyder, từng đoạt huy chương vàng Olympic môn đấu vật, đã được gửi đến "John School" sau khi bị bắt vì mua dâm ở Ohio.

Tuy nhiên, nếu bị bắt vì quan hệ với trẻ vị thành niên, người mua dâm sẽ không có lựa chọn được tham gia "John School" mà phải vào tù.

Tuệ Anh (theo Nypost)