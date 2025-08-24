Người miền Trung chạy đua trước bão

Các hộ dân hỗ trợ nhau vận chuyển từng bì tải đựng lúa đưa lên xe đẩy chở về nhà. "Gia đình làm 9 sào, mới gặt được 3 sào. Bão sắp vào nên phải tranh thủ đưa lúa về nhà, nếu ngập lụt thì mất trắng cả vụ", ông Thanh, trú xã Thiên Cầm, thuộc huyện Cẩm Xuyên cũ, cho hay.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy hơn 45.170 ha lúa. Đến nay, gần 400 ha đã được thu hoạch, tập trung ở Cẩm Bình, Thiên Cầm, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập. Diện tích chín sớm chủ yếu là các giống ngắn ngày như BT09, HG12, TBR97, Xuân Mai.