Người miền Trung chạy đua trước bão

Rạng sáng 24/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắn pháo sáng, phát tín hiệu để các tàu thuyền vào bờ tránh trú bão Kajiki.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắn pháo sáng kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão Kajiki. Video: Hùng Lê
Tại các xã vùng ven biển, người dân dùng xe máy kéo thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.900 tàu thuyền với 13.240 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Đến 8h ngày 24/8, hàng nghìn phương tiện đã vào bờ neo đậu an toàn. Hiện còn 88 tàu hoạt động cách bờ khoảng 8 hải lý và 3 phương tiện đang khai thác ở ngoại tỉnh. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu toàn bộ tàu thuyền phải vào bờ trước 10h cùng ngày.
Để hạn chế tối đa thiệt hại do bão, tối 23/8, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh huy động gần 20 máy gặt ra đồng thu hoạch lúa chín.
Không khí khẩn trương cũng diễn ra tại các xã Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thiên Cầm... Người dân tranh thủ từng giờ, nhiều gia đình huy động thành viên ra đồng gặt xuyên đêm.
Các hộ dân hỗ trợ nhau vận chuyển từng bì tải đựng lúa đưa lên xe đẩy chở về nhà. "Gia đình làm 9 sào, mới gặt được 3 sào. Bão sắp vào nên phải tranh thủ đưa lúa về nhà, nếu ngập lụt thì mất trắng cả vụ", ông Thanh, trú xã Thiên Cầm, thuộc huyện Cẩm Xuyên cũ, cho hay.
Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy hơn 45.170 ha lúa. Đến nay, gần 400 ha đã được thu hoạch, tập trung ở Cẩm Bình, Thiên Cầm, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập. Diện tích chín sớm chủ yếu là các giống ngắn ngày như BT09, HG12, TBR97, Xuân Mai.
Trước đó từ chiều 23/8, xã Đan Hải, thuộc huyện Nghi Xuân cũ, chính quyền huy động 3 máy đào, 2 xe tải cùng hơn 400 người gồm lực lượng xung kích, cựu chiến binh, dân quân... gia cố đoạn đê biển Hội Thống sạt lở dài 200 m bằng lưới thép, bao cát và đá hộc để phòng nước biển dâng cao.
Tại chợ Vườn Ươm, phường Thành Sen, thuộc TP Hà Tĩnh cũ, người dân tranh thủ mua sắm lương thực, thực phẩm dự trữ đề phòng bão vào gây mưa lớn, ngập lụt.
Tại TP Huế, sáng nay người dân cũng cấp tập gặt lúa "chạy bão".
TP Huế gieo hơn 25.000 ha lúa hè thu, mới thu hoạch 1.500 ha. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", từ ngày 23/8, nông dân phường Hóa Châu, xã Đan Điền (hạ nguồn sông Bồ) đã khẩn trương gặt lúa, nhiều diện tích được thu hoạch xuyên đêm để tránh bão Kajiki.
Ở các vùng ven biển, Bộ đội Biên phòng phát loa kêu gọi tàu thuyền vào bờ.
Bộ đội biên phòng Hải đội 2 giúp người dân chằng chống nhà dân ở phường Thuận An.
Tại các tuyến phố, lực lượng đô thị đang chạy đua với thời gian để cắt tỉa cây xanh đề phòng khi bão đổ bộ sẽ gãy đổ, gây thiệt hại nhà cửa.
Sáng 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 12, tăng bốn cấp sau một ngày, dự báo trưa mai đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió giật cấp 15, sóng lớn và mưa rất to. Lúc 7h, tâm bão cách Nghệ An khoảng 620 km, Hà Tĩnh 600 km, sức gió mạnh nhất 133 km/h.
Theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/h, bão dự kiến tiến vào Nam vịnh Bắc Bộ vào sáng mai, cách đất liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 140-160 km, mạnh cấp 12-13. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, trên đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.
Đức Hùng - Võ Thạnh