Người mẹ vượt ung thư để đón con chào đời

TP HCMĐang hạnh phúc chờ đón đứa con thứ hai, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ nhận tin dữ mắc ung thư đại tràng khi thai mới hơn 26 tuần.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hội chẩn với Khoa Sản bệnh, Khoa Bệnh lý sơ sinh để bàn bạc phương án điều trị, vừa giữ an toàn cho người mẹ, vừa cho thai nhi cơ hội sống. Phác đồ được thống nhất là dưỡng thai đến 32-34 tuần nếu người mẹ không có dấu hiệu tắc ruột. Trường hợp xuất hiện biến chứng tắc ruột, phải mổ cấp cứu để cứu mẹ.

Những tuần tiếp theo, êkíp theo dõi sát từng dấu hiệu nguy hiểm như tắc ruột, chảy máu, suy kiệt, nguy cơ di căn... đồng thời kiểm tra sức khỏe thai nhi qua siêu âm thai, siêu âm Doppler, tim thai và hướng dẫn sản phụ theo dõi thai máy. Song song, mẹ được dùng corticoid giúp con sớm trưởng thành phổi và thuốc để bảo vệ não bộ chuẩn bị cho ca mổ lấy thai.

Đến tuần thai thứ 32, ca phẫu thuật diễn ra hôm 7/8. Bác sĩ vừa mổ bắt con vừa cắt bỏ đoạn đại tràng bị tổn thương dài 10 cm chứa khối u ác tính. Bé trai nặng 1,7 kg khóc vang sau khi lọt lòng mẹ, trong khi người mẹ cũng vượt qua ca đại phẫu đầy thử thách.

Một tuần sau, sản phụ hồi phục tốt và được xuất viện, tiếp tục phác đồ điều trị ung thư. Cậu con trai sinh non hiện được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Bệnh lý sơ sinh, đã cai thở oxy, tập bú tốt và chuẩn bị về nhà đoàn tụ cùng mẹ.

"Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu đời của con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết mình phải sống để nuôi con khôn lớn", người mẹ nói.

Bé trai được chăm sóc tại Khoa Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 23/8, BS.CK2 Hứa Thị Chi, Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết đây là một thử thách lớn với y bác sĩ vì vừa phải đảm bảo tính mạng mẹ, vừa giữ cơ hội sống cho con. Thành công đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, nhưng trên hết là nghị lực kiên cường của sản phụ cùng sự đồng hành của gia đình.

Ung thư đại tràng trên thai phụ là bệnh hiếm gặp, chỉ khoảng một trên 13.000 đến 50.000 ca mang thai. Triệu chứng dễ nhầm với thay đổi sinh lý thai kỳ nên thường được phát hiện muộn. Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như tiêu phân nhầy máu, tiêu chảy, táo bón kéo dài, đau bụng âm ỉ, thiếu máu, sụt cân... cần thăm khám sớm và hội chẩn đa chuyên khoa. Việc chẩn đoán kịp thời có thể cứu cả mẹ lẫn con.

Lê Phương