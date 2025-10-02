Người mẹ từ chối chữa ung thư để con được chào đời khỏe mạnh

Hải PhòngThai phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3, chấp nhận không điều trị, đối mặt mọi rủi ro để thai nhi được lớn thêm từng ngày, chào đời khỏe mạnh.

Sản phụ mang thai lần thứ ba, phát hiện mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối (CT2N3M0) ở tuần thai thứ 22. Khối u phát triển 4 cm và di căn hạch thượng đòn. Dù được Bệnh viện K tư vấn hóa trị song song giữ thai, chị từ chối điều trị vì lo ngại ảnh hưởng đến con. Chấp nhận mọi rủi ro, chị quyết tâm giữ thai nhi lớn thêm từng ngày.

"Tôi chỉ mong con được chào đời an toàn", chị chia sẻ trước ca mổ ngày 29/9.

Quyết định này khiến bệnh tình của thai phụ diễn biến trầm trọng trong ba tháng tiếp theo. Khối u phát triển nhanh gây chèn ép, khiến chị nuốt và nói đều khó khăn, phải nằm ở tư thế đầu cao. Tình trạng dinh dưỡng kém cũng làm thai nhi chậm phát triển. Một tuần trước khi mổ, chị nhập viện tại khoa Sản Bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để các bác sĩ tiêm trưởng thành phổi cho em bé, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật "cân não".

Khi thai nhi được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ chạm ngưỡng giới hạn. Ban lãnh đạo bệnh viện cùng các chuyên khoa hội chẩn và quyết định mổ lấy thai để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư, cho biết đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận sản phụ mang thai mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng như vậy. "Bệnh nhân đã hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, chị gần như kiệt sức, buộc chúng tôi phải mổ lấy thai ngay lập tức", bác sĩ Giang nói.

Ca phẫu thuật đối mặt với thách thức lớn nhất từ khâu gây mê - hồi sức. Khối u lớn ở cổ khiến sản phụ không thể nằm ngửa, gây khó khăn cho việc đặt nội khí quản và đường truyền. Mạch máu tăng sinh cũng làm tăng nguy cơ chảy máu cao. Êkíp phẫu thuật buộc phải tiến hành trong tư thế sản phụ nửa nằm nửa ngồi và chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng.

Em bé chào đời khoẻ mạnh bên cạnh người mẹ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

THS.BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, chia sẻ: "Chúng tôi đã chọn phương án gây tê tủy sống. Đây là một tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của toàn bộ êkíp".

Sau những phút giây căng thẳng, bé trai nặng 2,3 kg đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của các y bác sĩ. Hiện sức khỏe bé ổn định. Người mẹ tiếp tục hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư.

"Tôi thực sự khâm phục nghị lực và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Chị đã kiên trì chịu đựng đau đớn suốt ba tháng chỉ với một mong ước duy nhất. Đó là sự hy sinh cao cả không lời nào tả hết", bác sĩ Giang bày tỏ.

Các chuyên gia khuyến cáo ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai. Do đó, thai phụ cần đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán và can thiệp y tế kịp thời.

Lê Nga