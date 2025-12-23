Người mẹ từ chối bỏ thai vô sọ để hiến tạng cứu người

MỹPhát hiện thai nhi mắc chứng vô sọ ở tuần 14, Catherine Mornhineway quyết giữ con đến ngày chào đời để hiến tạng cứu những em bé khác, thay vì đình chỉ thai kỳ.

Bé Haven Sariah Renee Ford qua đời chiều 14/12 sau 4 ngày sống trong vòng tay gia đình và sự hỗ trợ của thiết bị y tế. Ngay sau khi em trút hơi thở cuối cùng, các bác sĩ phẫu thuật đã tiếp nhận van tim để ghép cho những bệnh nhi trong danh sách chờ, cùng mô nhau thai dùng điều trị cho bệnh nhân bỏng hoặc thương tật nặng. Bác sĩ Jacentha Buggs, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, nhận định quyết định của gia đình là nghĩa cử vị tha phi thường, trao cơ hội sống cho người khác ngay trong thời khắc bi kịch nhất của chính mình.

Bé Haven trong vòng tay bố mẹ sau khi được tháo các thiết bị hỗ trợ sự sống. Ảnh: HCA Florida Brandon Hospital

Theo LifeLink, tổ chức điều phối ghép tạng khu vực Tây Nam Florida, đây là trường hợp sơ sinh hiến tạng đầu tiên tại vùng Tampa Bay và chỉ là ca thứ ba trong suốt 30 năm qua. Dữ liệu từ Mạng lưới Quản lý và Ghép tạng Mỹ (OPTN) cho thấy trong năm 2024, cả nước ghi nhận chưa đến 120 trẻ dưới một tuổi hiến tạng. Việc thực hiện quy trình này trên trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ mắc dị tật não, gặp nhiều rào cản y khoa nghiêm ngặt về xác định chết não và tiêu chuẩn kích thước tạng.

Hành trình của gia đình Mornhineway bắt đầu từ tháng 7, khi Catherine siêu âm thai. Các bác sĩ chẩn đoán thai nhi mắc anencephaly (vô sọ) - một dị tật ống thần kinh hiếm gặp khiến não và hộp sọ không phát triển hoàn thiện. Viện Y tế Quốc gia Mỹ thống kê tình trạng này xảy ra ở 1/1.000 thai kỳ, nhưng chỉ 1/10.000 trường hợp sống sót đến khi sinh. Đối diện tiên lượng "không tương thích với sự sống", các bác sĩ thường khuyên thai phụ chấm dứt thai kỳ sớm để giảm bớt đau đớn thể xác và tinh thần.

Sau ba tuần đấu tranh tâm lý, Catherine nhớ lại một tình tiết trong phim y khoa Grey’s Anatomy về người mẹ hiến tạng con. Chi tiết này thôi thúc vợ chồng cô lựa chọn hướng đi khác biệt là sinh con ra để cơ thể bé nhỏ ấy tiếp tục để lại di sản cho cuộc đời. Catherine khẳng định sẽ mang thai đủ tháng và dành cho con mọi quyền lợi của một con người.

Để hiện thực hóa tâm nguyện này, y tá điều phối Laurie Van Damme đã xây dựng một lộ trình chăm sóc đặc biệt, kết nối các tổ chức ghép tạng nhằm duy trì chức năng các mô ngay khi bé chào đời. Haven sinh mổ ngày 11/12, nặng 2,7 kg. Trong 4 ngày ngắn ngủi, em được cha mẹ và người thân túc trực bên cạnh trước khi thực hiện nghi thức "Honor Walk" (Hành trình danh dự) - khoảnh khắc đội ngũ y tế xếp hàng cúi đầu tiễn đưa người hiến tạng vào phòng phẫu thuật.

Khi các thiết bị hỗ trợ rút bỏ vào chiều 14/12, bé Haven đã tự thở kiên cường trong hơn 3 tiếng. Với gia đình Mornhineway, việc biết một phần cơ thể của con gái đang mang lại sự sống cho người khác giúp họ xoa dịu nỗi đau mất mát, đồng thời hy vọng câu chuyện sẽ thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến tạng trẻ sơ sinh.

Gia đình chụp ảnh cùng bé Haven tại vườn của bệnh viện. Ảnh: HCA Florida Brandon Hospital

Bình Minh (Theo Fox13, Tampa Bay)