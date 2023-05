Người mẹ trong vụ 'ép bé 3 tuổi hút ma túy' bị khởi tố

TP HCMNguyễn Thảo Nguyên, mẹ bé trai 3 tuổi, bị cáo buộc vai trò đồng phạm của người tình Lê Văn Bậm khi cho cậu bé hút ma tuý đá rồi chụp hình.

Chiều 18/5, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thảo Nguyên, 23 tuổi, về hành vi Hành hạ người khác. Bị can được tại ngoại do đang mang thai.

Trước đó, Lê Văn Bậm, 44 tuổi, đã bị bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại buổi họp báo, chiều 18/5. Ảnh: Quang Huy

Theo điều tra, năm 2020, sau khi ly hôn chồng, Nguyên nuôi hai con (bé trai là con út) và sống với Bậm tại huyện Hóc Môn.

Hồi cuối tháng 3, chồng cũ của Nguyên là anh Tài (30 tuổi) mượn tài khoản Facebook của cô để bán hàng online, phát hiện các clip "bạo hành con trai" trong tin nhắn với một người bạn.

Hình ảnh trong 4 clip dài 20 giây thể hiện bé trai chỉ mặc bỉm, ngậm ống hút ma túy đá, giọng Nguyên nói "OK không"... Còn các video dài hơn một phút có cảnh Bậm mặc quần ngắn, xăm trổ đầy mình đang dùng búa, kìm đe dọa bé trai. Anh Tài sau đó nhờ bạn đăng các video lên mạng tố cáo hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cảnh sát.

Sau hai ngày truy tìm, Công an TP HCM đã bắt Bậm tại căn nhà ở huyện Củ Chi, thu giữ ma tuý đá, dụng cụ sử dụng và một số tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, Bậm dương tính với chất ma tuý; bé trai 3 tuổi có kết quả âm tính.

Bước đầu, Bậm và Nguyên khai chỉ cho cậu bé sử dụng ma tuý đá một lần, trong lúc đùa giỡn.

Bé trai bị Bậm cho hút ma tuý đá, đe doạ bạo hành. Ảnh cắt từ clip

Lê Tuyết