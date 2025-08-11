'Người mẹ trẻ nhất nước Anh' mang thai lần thứ 5

Cô Tressa Middleton ở Bathgate, West Lothian, Scotland, người từng sinh con ở tuổi 12, được mệnh danh là ''người mẹ trẻ nhất nước Anh'' lại vừa thông báo đang mang thai lần thứ 5.

Hôm 8/8, Middleton, 31 tuổi, viết: "Có vẻ gia đình chúng ta ngày càng đông đúc. Chắc chắn đây sẽ là đứa con cuối cùng của tôi".

Middleton từng gây xôn xao dư luận năm 2006 khi sinh con ngay sau khi hết tiểu học. Đứa con được đưa vào trung tâm chăm sóc xã hội do cô rơi vào trầm cảm, nghiện rượu và thuốc lá.

Năm 2008, khi 14 tuổi, Middleton kể với nhân viên xã hội sự thật rằng cha đứa trẻ chính là anh trai, Jason, người đã lạm dụng tình dục cô từ năm 7 tuổi. Cảnh sát điều tra, xét nghiệm ADN xác nhận lời khai của cô.

Jason, khi đó 19 tuổi, bị kết án 4 năm tù vào năm 2009 vì cưỡng hiếp em gái.

Middleton bên bạn trai, cô có con thứ hai với bạn trai Darren Young. Ảnh: Dailymail

Trong hồi ký Tressa: The 12 Year Old Mum: My True Story xuất bản năm 2015, Middleton cho biết bị anh trai đe dọa, tống tiền, hối lộ bằng rượu, cần sa, thuốc lá để xâm hại. Mẹ cô cũng phải vật lộn với chứng nghiện ngập. Tressa buộc phải tham gia những bữa tiệc đêm khuya dù nhỏ tuổi.

Middleton mất quyền nuôi con gái đầu lòng. Con của cô được nhận làm con nuôi năm 2008 và chỉ được gửi thư cho mẹ hai lần mỗi năm.

Giai đoạn tồi tệ nhất, năm 2011, Middleton nghiện heroin với chi phí 400 bảng mỗi ngày. Cô vượt qua nhờ trị liệu và xây dựng cuộc sống mới cùng bạn đời Darren Young.

Hiện Middleton có bốn con gái, lớn nhất 19 tuổi, 7 tuổi, 3 tuổi và 1 tuổi.

Middleton biết mình mang thai lần thứ 5 sau hàng loạt biến cố gia đình. Tháng 10/2024, cha cô, Gary Middleton, 55 tuổi, qua đời.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Yêu thương cả bốn con gái bằng cả trái tim. Tôi sẽ làm cho chúng tự hào" và tưởng nhớ cha: "An nghỉ nhé bố, 9/3/1969 – 28/10/2024".

Nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng đến người mẹ tuổi 31, như "Bạn xứng đáng có mọi hạnh phúc trên thế giới này" hay "Chúc mừng cả hai bạn".

Nhật Minh (Theo Dailymail)