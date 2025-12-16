Người mẹ sốc khi thấy người lạ trong robotaxi đón con gái

MỹMột người mẹ đặt taxi tự lái Waymo cho con gái bị sốc khi phát hiện một người đàn ông nằm trong cốp xe.

Người lạ trốn trong taxi tự lái Video: Dane

Người phụ nữ kinh hoàng khi phát hiện một người đàn ông có vẻ bất ổn trong cốp xe. Chuyến xe đặt tại Los Angeles.

Trong video, người mẹ mắng người đàn ông trong cốp xe Waymo, hỏi tại sao anh ta lại ở đó. Người đàn ông đập mạnh vào lưng ghế và nói "thứ này không cho tôi ra ngoài".

Người phụ nữ nhắc lại câu hỏi, đối phương trả lời rằng "Họ nhốt tôi vào đây" rồi nói "mấy người đó".

Theo video thứ hai do hai mẹ con đăng tải, hành khách trốn trong xe đã bị cảnh sát đưa ra ngoài. Trong khi đó, người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại với đại diện của Waymo, người hứa sẽ hoàn tiền cho một chuyến đi khác.

Nhiều người nói bị sốc khi biết rằng xe tự lái này lại không được trang bị hệ thống có thể phát hiện người trốn trong xe.

"Chẳng phải Waymo có đến 30 camera bên trong xe sao?", một người hỏi.

"Mọi người phải ngừng sử dụng xe Waymo. Quá rủi ro vì nhiều lý do", một người khác nói. "Phải cẩn thận với Waymo. Tôi mừng vì bạn đã nhìn thấy anh ta và bạn an toàn", một người chia sẻ.

Waymo, thuộc sở hữu của Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết đội ngũ hỗ trợ của họ đã hỗ trợ khách hàng và đảm bảo họ an toàn.

Công ty taxi không người lái này đã sử dụng các thành phố như Los Angeles, San Francisco và New York City làm nơi thử nghiệm cho đội xe tự lái và đã xảy ra không ít sự cố.

Vào cuối tháng 10, một chiếc Waymo đã cán chết một con mèo được yêu mến ở cửa hàng tạp hóa tại San Francisco. Trước đó, cuối tháng 7, hai chiếc Waymo chèn vào nhau trong bãi đỗ xe của sân bay Phoenix Sky Harbor, bang Arizona.

Mỹ Anh (theo New York Post)